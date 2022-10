Faire tinter des clés à l’oreille d’un dormeur : le moyen de l’aider à retrouver les siennes

Une nouvelle étude apporte des réponses sur les moyens utiles pour lutter contre la perte de mémoire.

Atlantico : Votre étude a testé le fait que produire des sons associés à des objets pendant le sommeil améliorerait la mémoire. Cette étude a nécessité beaucoup de logistique et a dû être difficile à mettre en place, de quoi part-elle et pourquoi ?

Nathan Whitmore : Cette étude comprenait deux expériences, l'une avec un groupe de 61 personnes et l'autre avec un groupe de 24 personnes.

Auparavant, nous avons effectué des recherches dans notre laboratoire du sommeil qui montrent que nous pouvons améliorer la mémoire en jouant des sons pendant le sommeil. Essentiellement, nous avons associé un son à un souvenir, et si nous jouons ce son pendant le sommeil profond, le cerveau rejoue le souvenir, ce qui le renforce. C'est ce qu'on appelle la réactivation ciblée de la mémoire, et nous avons montré qu'elle fonctionnait sur de nombreux types de mémoire différents au cours des dix dernières années.

Le problème est que, comme nous devons diffuser les sons dans une phase spécifique du sommeil, les personnes doivent généralement se rendre dans un laboratoire du sommeil pour recevoir la TMR afin que nous puissions surveiller leur sommeil et diffuser les sons au bon moment. C'est très coûteux et peu pratique. Nous avons donc décidé de voir si nous pouvions faire la même chose en utilisant un logiciel fonctionnant sur un smartphone que les gens pourraient utiliser chez eux. Le smartphone obtient des données sur le sommeil à partir d'une smartwatch portée par le dormeur, puis utilise ces données pour trouver le moment optimal pour diffuser les sons.

Nous avons montré que cette technique fonctionne aussi bien que celle utilisée en laboratoire. Nous sommes très enthousiastes car cela signifie que les gens pourraient utiliser cette technique dans leur vie quotidienne - il suffirait de télécharger et d'exécuter une application pour améliorer votre mémoire pendant votre sommeil. Cela pourrait être utilisé pour aider les gens à apprendre en classe ou à acquérir de nouvelles compétences plus rapidement, par exemple.

L'amélioration de la mémoire n'est-elle efficace qu'à court terme ou se ressent-elle également à long terme ?

Des études en laboratoire ont montré que l'efficacité se prolongeait dans le temps - certaines études ont testé des périodes allant jusqu'à quelques mois. Nous pensons que la réactivation pendant le sommeil convertit les souvenirs à court terme en souvenirs à long terme - c'est un processus appelé consolidation de la mémoire.

Cette étude, si elle est approfondie, pourrait-elle conduire à une sorte d'annulation de la perte de mémoire pendant le sommeil ?

C'est le but recherché ! Nous pensons qu'il existe un certain nombre d'applications : améliorer des choses comme l'apprentissage en classe, améliorer la capacité d'apprendre de nouvelles compétences, et potentiellement aider les troubles de la mémoire et la perte de mémoire liée à l'âge. Nous avons réalisé des expériences en laboratoire montrant que la technique peut aider ces types de mémoire. L'idée est maintenant de créer des applications mobiles pour que les gens puissent utiliser ces techniques en dehors du laboratoire.

Cette étude a été testée auprès de deux groupes de 24 et 61 participants, est-il possible qu'elle puisse être reproduite à plus grande échelle ? Peut-on imaginer que cette méthode pourrait avoir un effet sur d'autres choses que de se souvenir de l'emplacement de ses clés ou de ses chaussures ?

Cette étude a impliqué deux groupes, l'un de 24 participants et l'autre de 61. Nous pensons que cette étude pourrait être reproduite à plus grande échelle ! Des études antérieures ont montré que cette technique peut améliorer de nombreux types de mémoire - elle peut aider les gens à apprendre des langues, à mieux se souvenir des cours en classe ou à mieux reconnaître les visages. Nous pensons donc que presque tous les types d'apprentissage peuvent en bénéficier. Nous menons actuellement un essai clinique pour voir si cette technologie peut aider les gens à se remettre d'un accident vasculaire cérébral. L'idée est que, comme la récupération implique de s'exercer à contrôler son corps, la réactivation de ces souvenirs pendant le sommeil pourrait aider les victimes d'un accident vasculaire cérébral à se rétablir plus rapidement et plus facilement.

