Exercice physique : et l’heure optimale pour maximiser le brûlage de graisse est…

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Les chercheurs de l'Institut Karolinska et de l'Université de Copenhague ont découvert que le moment où l'on fait de l'exercice peut régler avec précision le métabolisme des graisses chez la souris. Est-ce nouveau ? Quelles sont les méthodes d’observation ?

Christophe de Jaeger : Ils cherchent à répondre à une question que l’on se pose depuis toujours : quel est le moment idéal pour faire du sport ? Ce travail porte sur des souris et mène des expériences très invasives. Ils font des prélèvements de cellules adipeuses, analysées en particulier au niveau de l’activité métabolique de la cellule. Et ils se sont rendu compte que d’un point de vue métabolique, en particulier en termes de gestion des graisses, l’exercice était plus intéressant lorsqu’il était fait le matin.

Il faut toujours, dans le cas d’études sur les animaux, se poser la question de la transposition à l’homme. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le tissu adipeux : les hormones, la température, ce qu’on mange et effectivement l’exercice chimique. L’exercice va entraîner des réactions génétiques au niveau de la cellule. C’est ce qui va être mis en évidence via, notamment, les acides gras non estérifiés, signe d’activité de la cellule graisseuse.

Ce qui est nouveau, c’est la profondeur du travail. Ils ne se content pas d’observer s’il y a une perte de masse grasse plus ou moins importante, une consommation d’oxygène et une expulsion de gaz carbonique, mais descend vraiment au niveau moléculaire pour voir quels sont les gènes qui s’activent.

Comment l'exercice physique à différents moments de la journée peut affecter la combustion des tissus adipeux (graisses) par l'organisme ?

Chez l’humain, on sait tous que l’exercice physique doit être fait le matin pour les meilleurs résultats physiques et musculaires et pour brûler un maximum de masse grasse. L’exercice fait le soir n’a pas la même valeur. Il servira plutôt à « brûler le stress » et à se décontracter en jouant sur le cortisol. L’exercice du matin est plutôt métabolique. Et ça nous le savons depuis longtemps. L’étude permet d’expliquer plus en profondeur le phénomène.

Ce qu’on observe aussi c’est un lien important avec la lumière - les souris étant très dépendantes du cycle circadien -. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’exercice marche mieux le jour.

La quantité de nourriture consommée influe-t-elle sur les observations faites ?

Ce qu’on sait habituellement, c’est que la quantité de nourriture une fois métabolisée va soit être consommée directement par l’activité musculaire soit être mise en réserve. La nourriture sera mieux métabolisée le matin. Mais ce que dit l’étude, c’est que la nourriture ne change pas le processus.

Que retenir d’autre de cette étude ?

Ce qui est aussi intéressant, c’est que lorsqu’il y a un entraînement physique chez les rongeurs, cela remodèle la graisse sous cutanée en réduisant la taille des cellules graisseuses mais également en augmentant la capture du glucose par les cellules et augmentant le métabolisme des adipocytes. Cela permet également d’augmenter le métabolisme propre des cellules graisseuses et de réduire les marqueurs de l’inflammation. Il est important de retenir que cela reste un modèle animal, ce qui est toujours complexe. Et les données recueillies ici vont permettre de chercher les mêmes résultats de manière détournée chez l'homme pour savoir si les mêmes gènes sont en action.