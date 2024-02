Et vous, vous préférez le lycée Averroès ou le lycée Stanislas ?

Cette photo prise le 18 janvier 2024 montre une vue de la façade de l'école privée Stanislas, à Paris.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’Etat a rompu son contrat d’association avec le lycée Averroès, un établissement musulman. On y enseignait la haine des Juifs avec des versets du Coran réclamant l’extermination de la race maudite.

La gauche, et particulièrement Mediapart, s’est déchaînée contre le lycée Stanislas. Un établissement d’excellence, un des meilleurs de France. La gauche lui reproche d’être catholique et homophobe.

En vertu de quoi, elle réclame que, comme pour le lycée Averroès, l’Etat dénonce le contrat qui le lie à Stanislas. La polémique a enflé quand on a appris que la nouvelle ministre de l’Education nationale a scolarisé ses enfants à Stanislas.

Et question homophobie, l’inspection générale de l’Education nationale a diligenté une enquête sur Stanislas. Et elle y a découvert un seul, un seul cas d’homophobie. C’était le fait d’un élève qui a été sanctionné. Aucun enseignant n’a été mis en cause. Comme toujours, la gauche se trompe ce combat !