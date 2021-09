Et voilà les traits de personnalité qui distinguent les super riches du commun des mortels

Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, s'adresse à l'Economic Club of New York, le 27 octobre 2016 à New York City.

Manfred F. R. Kets de Vries est professeur émérite de développement du leadership et de changement organisationnel à l'INSEAD et professeur émérite de développement du leadership à la chaire Raoul de Vitry d'Avaucourt. Il est le directeur du programme The Challenge of Leadership, l'un des principaux programmes de formation des cadres de l'INSEAD.

Un aperçu du théâtre intérieur des grandes fortunes

En lisant l'histoire de Jeff Bezos, je ne peux m'empêcher de me demander ce que cela fait d'être l'homme le plus riche du monde. Lorsque votre fortune est estimée à près de 200 milliards de dollars, vous méritez sans doute un superyacht presque aussi grand que la grande pyramide de Gizeh (si le navire était disposé verticalement). En fait, posséder un tel navire revient moins cher que de lancer des fusées dans les airs, autre passe-temps populaire des milliardaires.

Dans l'histoire des hommes d'affaires super riches, le premier milliardaire du monde fut John D. Rockefeller, le père de l'industrie pétrolière. Il a profité des nouvelles technologies de son époque pour amasser de grandes fortunes, une tendance qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelque chose à dire sur le fait d'être au bon endroit, au bon moment.

À l'heure actuelle, la création de richesses extraordinaires est plus importante que jamais. Pourtant, le club des milliardaires reste incroyablement exclusif. Il y a 2 744 milliardaires sur cette planète, selon Forbes. On estime que d'ici 2030, les 1 % les plus riches de la population détiendront les deux tiers de la richesse mondiale.

Devenir milliardaire

Avez-vous ce qu'il faut pour être milliardaire ? L'écrivain F. Scott Fitzgerald a dit un jour : "Laissez-moi vous parler des très riches. Ils sont différents de vous et de moi." Ces personnes posséderaient-elles un mystérieux facteur X ? Les milliardaires ont-ils plus de choses en commun que leurs comptes en banque bien garnis ?

Il y a quelques années, l'historien et sociologue Rainer Zitelmann a interrogé 45 membres de l'élite allemande de la richesse, pour la plupart des entrepreneurs autodidactes dont le patrimoine net se situe entre 30 millions et 1 milliard d'euros. Zitelmann leur a fait passer le test de personnalité "Big Five" afin de déterminer si des traits de personnalité spécifiques jouent un rôle clé dans la recherche de la richesse.

Dans le domaine de la psychologie, le modèle des Big Five suggère que le comportement est déterminé par le degré de neuroticisme, de conscienciosité, d'extraversion, d'ouverture à l'expérience et d'agréabilité d'une personne. Zitelmann a découvert que les personnes très riches avaient un faible taux de névrosisme et avaient donc tendance à bien gérer le stress. Ils semblaient être extravertis (ou savaient comment se présenter ainsi) et plus ouverts aux nouvelles expériences. En outre, ils disposaient moins d'agréabilité, c'est-à-dire qu'ils avaient moins tendance à fuir les conflits. Enfin, ils étaient plutôt consciencieux, c'est-à-dire plus soucieux des détails et plus minutieux.

En résumé, les super-riches sont peut-être différents de vous et moi, mais pas beaucoup. Ayant eu affaire à un certain nombre d'entre eux dans le cadre de mon travail de coach de dirigeants, de psychanalyste et de professeur de management, je voudrais ajouter mes propres observations.

Le théâtre intérieur

La plupart des milliardaires autodidactes semblent avoir été élevés par des parents qui les encourageaient à poursuivre leurs intérêts. Mais assez tôt dans leur vie, ces super-riches en herbe ont compris l'importance de contrôler leur vie. Travailler sous les ordres de quelqu'un est devenu une proposition très peu attrayante pour eux. Par conséquent, beaucoup ont grandi avec un modèle d'entrepreneur en tête.

En outre, dès leur plus jeune âge, ils ont pris conscience de l'importance d'avoir de l'argent. Ils le considèrent comme un outil qui leur offre une série d'options et d'opportunités. En d'autres termes, leur quête d'argent est liée à leur désir premier d'avoir plus de contrôle sur leur vie.

Au-delà de ces caractéristiques, j'ai également remarqué les thèmes comportementaux communs suivants.

Moteur

De nombreux milliardaires autodidactes possèdent une Weltanschauung, ou vision du monde, quelque peu différente de celle des hommes d'affaires ordinaires. Ils sont très concentrés et ont de grandes idées. Ils sont également très doués pour imaginer les futurs possibles. De plus, elles ont tendance à être très motivées et à avoir beaucoup d'énergie. Enthousiasmées par une magnifique obsession, elles apportent une concentration intense à tout ce qu'elles veulent accomplir.

Détermination

Ces personnes semblent extrêmement déterminées. Et elles n'abandonnent pas facilement. Face aux crises et aux revers, elles agissent et vont de l'avant. Elles ne s'apitoient pas sur leur sort et ne deviennent pas dépressives. Elles savent aussi que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Elles ont un horizon temporel à long terme.

Aptitudes relationnelles

Beaucoup de ces personnes ont tendance à être plutôt extraverties. Elles ont compris que la création d'entreprises n'est pas une activité que l'on peut mener seul. Grâce à ces compétences interpersonnelles, elles ont le don de persuader les autres d'adhérer à leurs rêves. En outre, ne se laissant pas décourager par les critiques et les opposants, elles n'acceptent pas le non comme réponse et trouvent toujours des moyens de contourner les obstacles qui se présentent à elles.

Non-conformité

Alors que les autres personnes consacrent du temps et de l'énergie à se fondre dans la masse, les super-riches créent leur propre voie. Aller à l'encontre des opinions dominantes n'est pas un problème. En fait, beaucoup d'entre eux aiment nager à contre-courant. Certains se sentent même mal à l'aise lorsqu'ils soupçonnent que leur façon de penser est trop "mainstream".

Confiance en soi

Une autre qualité notable des super-riches est leur sentiment d'efficacité personnelle. Ils ont une attitude positive. Ils croient fermement en leurs propres capacités. Ils en viennent à considérer que le succès est le résultat de leurs propres efforts. Possédant un locus de contrôle interne, ils ne considèrent pas leurs réalisations comme une question de chance, de destin ou de circonstances. Extrêmement sûres d'elles-mêmes, elles sont convaincues qu'elles peuvent résoudre tous les problèmes.

L'éthique du travail

Les super-riches sont très axés sur la réussite. Ils se fixent des objectifs ambitieux et travaillent dur pour les atteindre. Dans tout ce qu'ils font, ils vont au-delà de l'appel du devoir. En outre, ils ne sont pas facilement satisfaits. Ils sont toujours poussés à faire mieux.

Une forte intuition

Par rapport aux cadres d'entreprise ordinaires, les super-riches prennent beaucoup de décisions en se basant sur leur intuition plutôt qu'en recourant à une analyse détaillée. D'une certaine manière, ils parviennent à combler le fossé entre les parties conscientes et inconscientes de leur esprit.

L'esprit de compétition

Les milliardaires autodidactes aiment la compétition. En fait, nombre d'entre eux semblent avoir collectionné les succès sportifs, ce qui leur a appris à gérer la victoire. Cela leur a également appris à s'affirmer face à leurs concurrents. En outre, cela a augmenté leur tolérance à la frustration.

La tolérance au risque

Ils savent aussi prendre des risques calculés. Ils croient fermement à l'adage "Pas de cran, pas de gloire". Pour eux, l'aversion au risque n'est pas la voie vers de grandes réalisations. En même temps, ils se demandent toujours comment minimiser leurs pertes. En d'autres termes, ils sont tolérants au risque mais pas impulsifs.

Le côté obscur de l'ultra-richesse

Si vous pensez que vous avez ce qu'il faut, vous devriez ensuite vous demander ce que la possession d'autant d'argent vous fera. Ou à votre progéniture. Se sentant incapables d'échapper à votre ombre, vos enfants peuvent manquer de motivation pour accomplir quoi que ce soit dans la vie. Ils peuvent devenir financièrement irresponsables. Ils risquent de se retrouver sans but et sans repères dans ce monde, à la merci des chercheurs d'or.

En outre, si l'argent peut être une force du bien, il peut aussi avoir une influence corruptrice. Il peut transformer certaines personnes en individus avides et insensibles. La richesse peut être un dieu très dangereux à adorer. Par conséquent, ces personnes peuvent se laisser séduire par la "dyade noire" - le mélange toxique de narcissisme et de psychopathie.

Certains super-riches acquièrent un sentiment de supériorité sur les autres et croient qu'ils méritent un traitement spécial. Quelle que soit la tendance narcissique qu'ils possèdent, leur richesse l'a amplifiée. Par la suite, comme tous les narcissiques, ils en viennent à penser que les règles sont là pour les autres mais pas pour eux. Certains peuvent même présenter des caractéristiques psychopathiques, dénuées de compassion et d'empathie. Se sentant obligées de gagner à tout prix, elles sont prêtes à manipuler et à exploiter les gens et les circonstances de manière trompeuse pour leur profit personnel.

Le fait de posséder certaines de ces caractéristiques sombres pourrait expliquer en partie le succès de nombreux milliardaires. Cela pourrait expliquer pourquoi une personne comme Bezos met la plupart de ses gains dans sa propre poche, pourquoi les conditions de travail dans ses entrepôts laissent à désirer et pourquoi son entreprise a été un champion de l'évasion fiscale. C'est à se demander si nous devrions vraiment laisser la tâche d'améliorer le monde aux super-riches qui n'ont pas de comptes à rendre ?

L'argent comme force du bien

Si vous voulez devenir milliardaire, il n'est pas nécessaire que vous deveniez un narcissique odieux et manipulateur. En fait, la plupart des milliardaires sont comme vous et moi : ils veulent s'intégrer et sont à la recherche d'un sens et d'un objectif. Mais sauriez-vous comment faire de l'argent une force du bien ? Seriez-vous capable de sélectionner les causes les plus appropriées auxquelles vous pouvez donner votre argent ? Et si votre sélection a des implications en matière de politique publique, devriez-vous être le seul à faire ces choix ?

Bien sûr, au lieu de donner des masses d'argent à vos enfants - si vous voulez faire de votre richesse une force pour le bien - vous feriez bien d'imiter des milliardaires comme Warren Buffett et Bill et Melinda Gates, qui ont donné des parts considérables de leur richesse. Ils ont même lancé des initiatives telles que le "Giving Pledge", une campagne par laquelle plus de 200 milliardaires se sont engagés à donner la majorité de leur fortune à des causes philanthropiques.

En fait, le Giving Pledge semble être une initiative très réfléchie. Après tout, combien de temps la population générale tolérera-t-elle une situation dans laquelle quelques personnes seulement possèdent la majeure partie de la richesse mondiale ? C'est une invitation à l'agitation sociale. Alors, si vous souhaitez rejoindre les rangs des plus riches du monde, veillez à ne pas vous retrouver avec une révolution sur les bras.

Les livres les plus récents du professeur Kets de Vries sont : The CEO Whisperer : Meditations on Leadership, Life, and Change ; Quo Vadis : The Existential Challenges of Leaders ; Down the Rabbit Hole of Leadership : Leadership Pathology of Everyday Life ; et Riding the Leadership Rollercoaster : An Observer’s Guide.