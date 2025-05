SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Et si votre bouche était en train de tuer votre cœur ?

Longtemps cantonnée aux préoccupations esthétiques, la santé bucco-dentaire s’impose aujourd’hui comme un indicateur essentiel de la santé cardiovasculaire. En cause : les infections des gencives et les déséquilibres du microbiome buccal, capables de déclencher des inflammations chroniques, de fragiliser les vaisseaux sanguins et, dans certains cas, d’aggraver des pathologies cardiaques graves. Une hygiène dentaire négligée pourrait ainsi peser bien plus lourd qu’un simple sourire abîmé.