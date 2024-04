Et si les astrophysiciens n’avaient rien compris à l’énergie noire qui compose l’Univers ?

De nouvelles recherches menées par des scientifiques ont permis d’en apprendre plus sur l'énergie noire.

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : De nouvelles recherches menées par des scientifiques ont permis d’en apprendre plus sur l'énergie noire. Des astronomes ont annoncé qu'ils pourraient avoir découvert une faille majeure dans leur compréhension de l'énergie noire, la force mystérieuse qui accélère l'expansion du cosmos. Quelles sont les principales leçons de cette étude et des travaux du projet DESI sur l'énergie noire qui compose l’Univers ?

Anna Alter : A ne pas confondre avec la matière noire qui fait valser les galaxies, donne le tempo de leurs rotations en exerçant une attraction et n’occupe pas tout l’espace, cette énergie sombre qui théoriquement remplie tout l’Univers est répulsive et accélère son expansion…L’une attire, l’autre repousse et les deux d’origines inconnues plongent les astrophysiciens dans un océan de perplexité. En faisant un relevé précis, ils viennent de s’apercevoir que contrairement à ce qu’ils croyaient l’énergie noire varie au cours du temps, devient tantôt plus forte, tantôt faiblit voire disparaît complètement, ce qui change tout

Selon les nouvelles données, l'énergie noire pourrait être plus changeante, se renforcer ou s’affaiblir avec le temps, s’inverser ou même disparaître. En quoi ces conclusions sont innovantes et apportent des réponses sur la nature de l’énergie noire ?

Je l’ai écrit plus haut, l'énergie noire était supposée constante dans l'univers, ce qui implique qu’elle était identique aujourd’hui et tout au long de l'histoire cosmique… Mais les nouvelles données suggèrent qu’elle peut être variable, ce qui est plutôt positif comme on va le voir plus loin…Pour ce qui est de sa vraie nature, on n’est guère plus avancé, son origine reste toujours aussi mystérieuse…

Les astrophysiciens s’étaient-ils trompés ou avaient-ils une vision erronée de l'énergie noire au regard de ces travaux ? L'énergie noire ne serait-elle pas constante comme le suppose le modèle cosmologique ?

Ni erreur, ni vision fausse mais un complément d’informations qui, si c’était confirmé, pourrait remettre beaucoup de choses en questions…Les astrophysiciens élaborent des théories en fonction des observations et si ce qu’ils voient ne colle pas avec ce qu’ils imaginaient, ils recommencent et c’est ce qui rend le métier passionnant….



En quoi cette découverte pourrait être une nouvelle positive et prometteuse pour l’avenir de l’Univers ? Ces travaux permettent-ils de dissiper la crainte du sort ultime de l’Univers lié à l’énergie noire ? L'énergie noire évolue-t-elle avec le temps ?

Les pronostics les plus sombres tombent à l’eau. Car une énergie noire constante en accélérant sans fin l’expansion diluerait l’Univers au point que les galaxies, les étoiles, les atomes s’évanouiraient et sans vie, sans lumière, sans pensée, l’avenir serait très sombre. En revanche si cette énergie noire lâche à l’occasion son emprise cela nous laisse plus de chances et de temps pour voir venir…Tout s’éclaircit...