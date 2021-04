Et si la présidentielle de 2022 était reportée ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On nous empêche de voyager. On nous interdit de sortir après 19h. On ferme les écoles. Toutes ces mesures restrictives ont pour but de stopper la propagation du Covid-19. Et ça, on veut bien le croire.

Mais pourquoi ajoute-t-on une mesure restrictive supplémentaire en nous privant du droit de vote ? A Paris et dans le Pas-de-Calais deux élections législatives partielles viennent d’être ajournées. Et de sérieux doutes pèsent sur la tenue des Régionales qui sont pour bientôt. Le Covid-19 n’étant pas prêt de nous quitter, il est légitime de s’interroger sur les présidentielles de 2022 prévues dans un peu plus d’un an.

Dans plusieurs pays européens, également touchés par le virus, des élections ont pourtant eu lieu. Comment ont-ils fait ? Sont-ils moins soucieux de la vie des électeurs que nous ? Il nous semble plutôt que, bien plus que nous, ils sont attachés à la démocratie.

Entrer dans un bureau de vote serait-il plus dangereux que de voyager serrés dans le métro ? Que l’on sache, on est seul dans un isoloir : les gestes barrières sont ainsi scrupuleusement respectés. Les assesseurs sont masqués tout comme les électeurs. Et quand ils dépouillent les bulletins, ils se désinfectent soigneusement les mains.

Le Covid-19, nous le savons tous, tue. Et il tue aussi, grâce aux complicités gouvernementales, la démocratie ! Ces mesures, même si elles n’obéissent peut être pas à des calculs électoraux, ont un avantage collatéral : on n’aura pas à compter les voix qui se porteront sur le parti au pouvoir. Et si les élections présidentielles sont reportées, Marine Le Pen sera dans les choux.