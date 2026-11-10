OPERATIONS POUR RIEN

Et si la chirurgie ne faisait pas beaucoup mieux qu’un effet placebo ?

Selon l’étude citée par The Economist, l’appendicite confirmée chez l’enfant peut, dans sept cas sur dix, être traitée aux antibiotiques plutôt qu’à l’ablation, sans complication supplémentaire notable. Un constat qui ne remet pas en cause la chirurgie elle-même, mais la facilité avec laquelle on l’a longtemps considérée comme la seule option évidente. Entre certitude clinique et preuve comparative rigoureuse, combien d’interventions aujourd’hui routinières mériteraient encore d’être mises à l’épreuve d’un essai randomisé ?