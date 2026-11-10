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Le chirurgien plasticien kirghize Iskender Kachkinbayev supervise une chirurgie plastique à Bichkek le 18 mai 2026.
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OPERATIONS POUR RIEN

10 novembre 2026

Et si la chirurgie ne faisait pas beaucoup mieux qu’un effet placebo ?

Selon l’étude citée par The Economist, l’appendicite confirmée chez l’enfant peut, dans sept cas sur dix, être traitée aux antibiotiques plutôt qu’à l’ablation, sans complication supplémentaire notable. Un constat qui ne remet pas en cause la chirurgie elle-même, mais la facilité avec laquelle on l’a longtemps considérée comme la seule option évidente. Entre certitude clinique et preuve comparative rigoureuse, combien d’interventions aujourd’hui routinières mériteraient encore d’être mises à l’épreuve d’un essai randomisé ?

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MOTS-CLES

médecine , Chirurgie , placebo , étude , opérations , utilité , nécessité , résultat comparatif , corps médical , appendicite , covid

THEMATIQUES

Medecine
A PROPOS DES AUTEURS
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Guy-André Pelouze

Guy-André Pelouze est chirurgien à Perpignan.

Passionné par les avancées extraordinaires de sa spécialité depuis un demi siècle, il est resté très attentif aux conditions d'exercice et à l'évolution du système qui conditionnent la qualité des soins.

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