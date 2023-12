Et les plus grandes découvertes scientifiques de 2023 sont…

La médecine a beaucoup avancé en 2023

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico : Le prestigieux magazine « Science » a une longue tradition d'honorer les plus grandes avancées de chaque année. Parmi les lauréats des années précédentes, on peut citer les vaccins à ARNm et le télescope spatial James Webb. Quelle fut la plus grande découverte de cette année 2023 ?

Anna Alter : La recherche avance en général à pas comptés, plus rarement à grandes enjambées et la prestigieuse revue Science réalise bon an, mal an un bilan de ce qui a marché dans l’année sur terre comme au ciel.

Entre autres découvertes marquantes de 2023, elle a relevé les empreintes des pieds d’un bipède le long d’un ancien lac du nouveau Mexique, des traces qui d’après les récentes datations remonteraient à 21 000 ou 23 000 ans, par conséquent auraient été laissées dans le sol 5000 ans avant l’arrivée des humains dans le Nouveau monde. Si on s’en tient à ces estimations, l’homme aurait débarqué en Amérique beaucoup plus tôt que prévu par les scientifiques de tous poils et si cela se confirme, toutes les théories élaborées jusqu’à présent sur la conquête du continent nord américain tombent à l’eau… L’intelligence artificielle, ca n’étonnera personne, a accompli, elle, des progrès monumentaux, notamment elle a enfin compris comment prédire la météo et l’année mouvementée en événements météorologiques extrêmes a connu un record de prédictions fiables.

Les dernières nouvelles du cosmos sont plutôt bonnes, les astrophysiciens avaient prédit que les trous noirs supermassifs sur le point de se rentrer dedans faisaient onduler l’espace-temps et qu’avant le choc des titans se produisait un bourdonnement cosmique typique sous formes d’ondes gravitationnelles qu’ils ont finalement écouté cette année en se servant des phares célestes appelés pulsars comme détecteur géant…

Mais c’est du côté de la médecine qu’une avancée improbable a été sacrée découverte de l’année : dans la bouche d’un monstre du désert appelé Gila, un lézard mordeur qui fait très mal en libérant un venin puissant, les chercheurs ont trouvé une substance efficace contre l’obésité, le fléau des temps modernes, et les médicaments à base de bave miraculeuse contre les bourrelets avec des effets secondaires limités gérables sont considérés comme « la percée de cette année ».

Dans la série des petits pas encore flottants, ne pas oublier le nouveau traitement prometteur contre la maladie d’Alzheimer : le feu vert a été donné à un anticorps et un autre devrait être autorisé très prochainement, les deux au cours des essais cliniques s’attaquent efficacement aux protéines amyloïdes qui, en s’accumulant dans le cerveau font perdre la mémoire et la tête, permettant du coup de ralentir de 27 à 35% les pertes cognitives et les dégâts des ans. Mais il faut rester prudent, le remède comporte de sérieux risques, en particulier on a observé chez certains cobayes un gonflement ou une hémorragie du cerveau, parfois mortel. Le premier vaccin contre le paludisme tant attendu a été testé en revanche à grande échelle avec des résultats encourageants.

2023 a-t-elle été une année riche en découvertes pour la recherche scientifique ? Existe-t-il des espoirs, des recherches qui pourraient s’avérer prometteuses pour 2024 ?

C’est une année riche, avec toujours l’espoir de faire mieux à la suivante. Comme je l’ai déjà dit la science réserve souvent de bonnes surprises et je conseille pour démarrer 2024 la lecture d'Eloge de l’imprévu (Editions Belin) de Jean-Claude Weill de l’Académie des sciences qui raconte à travers son parcours et celui d’autres chercheurs comment fonctionne la recherche fondamentale, combien elle est inattendue, pourquoi on peut « trouver un eldorado scientifique en étudiant un croupion de poulet ».

Voyez-vous d’autres grandes réussites en 2023 qui ne figurent pas dans la liste éditée par Science ?

Il y en a plein et j’ai personnellement un penchant pour les petites découvertes astronomiques comme par exemple un élément indispensable à la vie ayant été trouvé sur une lune de Saturne. Encelade est le petit nom du satellite et son océan caché contiendrait du phosphore qui est essentiel à l’apparition du vivant, du moins tel qu’on le connaît. J’ai aussi apprécié le mystère de ces deux corps célestes qui se tournent autour en émettant des ondes radio toutes les vingt minutes, et on se demande si on ne vient pas de trouver dans le firmament un nouveau type d’astres clignotants… Mais aussi plus près de nous, une réussite concernant un animal domestique me va droit au cœur : une équipe de chercheurs viennois a en effet confirmé l’existence de coussinets entourant les cordes vocales du chat qui leur permet de ronronner en continu sans utiliser de muscles ni passer par le système nerveux…

Le magazine Science établit aussi une liste des plus gros flops de l’année… Quelles ont été les plus grosses déceptions de cette année 2023 ?

Un des flops d’après le magazine Science est la réduction du programme de recherche américain en Antarctique pour cause d’allégations d’agression sexuelle et harcèlement, c’est que dans le froid glacial les esprits et les corps s’échauffent… L’année a été difficile également pour les supraconducteurs à température ambiante qui ne laissent pas si facilement passer le courant qu’on l’a cru. Enfin Twitter passé aux mains d’Elon Musk, rebaptisée X et en proie à l’intolérance et la haine, a été déserté par les chercheurs qui essaient sans succès de trouver une plateforme de rechange et j’ajouterai dans la même écurie ou incurie de Musk, les deux lancements ratés de la fusée Starship qui théoriquement doit emmener un homme et une femme sur la Lune, et en pratique après le décollage de la base explose en emportant les rêves de reconquête de l’astre de la nuit..

