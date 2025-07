© Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Exode américain fantasmé

Et les Américains qui juraient de quitter le pays si Trump était élu ont finalement…

Entre promesses de départ face à une Amérique jugée méconnaissable et réalité des attaches quotidiennes, la grande « vague d’expatriation » annoncée n’a pas eu lieu. Enquête de terrain, sondages nationaux et témoignages montrent qu’à peine 1 % à 2 % des citoyens envisagent concrètement de s’installer ailleurs ; les autres, qu’ils soient inquiets pour leur sécurité ou désabusés politiquement, choisissent de rester, d’agir localement ou de repousser un rêve d’ailleurs souvent plus fantasmé que réalisable.