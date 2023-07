Un enfant recevant sa dose de vaccin anti-Covid, photo AFP

Atlantico : Au Sierra Léone, la mortalité infantile connaît une chute importante. En moyenne le nombre de décès d'enfants a été réduit de moitié en 20 ans et le pourcentage de morts en couche a chuté de 74% depuis le début des années 2000. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce qu'au contraire c'est représentatif de la tendance mondiale ?

Gilles Pison : Dans certains domaines, tels que la mortalité infantile ou maternelle, la Sierra Leone se classe parmi les plus mauvais pays du monde en termes d'indicateurs. Cependant, il est important de souligner les progrès réalisés. Au niveau mondial, la mortalité infantile et maternelle a diminué. En ce qui concerne la mortalité infantile, elle a considérablement baissé. Aujourd'hui, on estime qu'environ 27 nouveau-nés sur 1000 décèdent avant leur premier anniversaire, comparé à une période antérieure où ce chiffre était de 400 à 500 sur 1000. Cela représente une avancée significative. Bien que la mortalité infantile reste élevée dans certaines régions et pays comme la Sierra Leone, elle devrait continuer à reculer à long terme grâce aux moyens de lutte connus et peu coûteux. Cela signifie que, bientôt, la perte d'un enfant ne devrait être qu'un événement rare et accidentel partout dans le monde.

Est-ce qu'on peut dire dans le cas de la Sierra Leone très précisément, que les progrès sont significatifs ?

Les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile sont significatifs à l'échelle mondiale et dans différents continents. Certains pays ont atteint des niveaux très bas, tandis que dans d'autres, bien que la mortalité infantile soit encore élevée, elle a considérablement diminué. Cependant, il convient de noter que la Sierra Leone détient toujours le triste record du taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. Par exemple, en Afrique, où la moyenne mondiale est de 27 décès pour 1 000 naissances, les inégalités entre les pays sont importantes. Les pays industrialisés ont un taux de mortalité infantile inférieur à 7 décès pour 1 000 naissances, tandis que dans les pays d'Afrique tropicale, ce taux est souvent supérieur à 40 pour 1 000. En 2022, le taux de mortalité infantile en Sierra Leone était de 70 pour 1 000, ce qui reste très élevé. D'un autre côté, les pays nordiques, tels que l'Islande et la Finlande, affichent les taux de mortalité infantile les plus bas, estimés à 1,5 pour 1 000. Il y a donc une grande disparité entre les régions du monde. Des taux élevés de mortalité infantile sont observés non seulement en Afrique, avec une moyenne de 44 pour 1 000 en 2022, mais également dans certains pays en guerre comme le Yémen, ainsi que dans des pays aux systèmes de santé particulièrement défaillants comme le Pakistan et l'Afghanistan.

Quel bilan faire de la situation en France, spécifiquement ?

Une partie des pays industrialisés ont réussi à faire baisser considérablement leur taux de mortalité infantile. Si l'on retrace l'évolution de la mortalité infantile en France depuis les premières estimations, on constate que vers 1740, ce taux était de 300 pour 1 000, ce qui signifie que 30 nouveau-nés sur 100 n'atteignaient pas leur premier anniversaire. Aujourd'hui, ce chiffre est estimé à 3 pour 1 000, soit une diminution de 100 fois. C'est une amélioration considérable qui a transformé ce phénomène courant en un événement rare en France. Cependant, ces dernières années, la mortalité infantile en France ne diminue plus, elle augmente légèrement, bien que les niveaux restent extrêmement bas. Cela soulève la question de savoir pourquoi. Dans les pays voisins comme le Royaume-Uni et la Suisse, on observe également des taux similaires, autour de 3 pour 1 000. C'est une interrogation légitime.

Comment est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour lutter contre la mortalité infantile ?

La baisse de la mortalité infantile, qui est observée partout, même dans les pays où elle reste élevée, est principalement attribuable aux progrès en matière de santé, notamment grâce aux vaccinations. Les vaccinations sont des interventions peu coûteuses et très efficaces qui ont largement contribué à réduire les infections, qui étaient et restent les principales causes de décès chez les enfants. Cependant, il est regrettable que tous les enfants de la planète ne soient pas vaccinés, probablement en raison d'un intérêt insuffisant pour la prévention et de problèmes d'organisation. Les décès d'enfants avant l'âge d'un an sont souvent dus à des maladies infectieuses évitables par la vaccination. Il existe de nombreux schémas de vaccination pour les maladies de la petite enfance. Malheureusement, ces maladies continuent de causer des décès chaque année, sans compter les enfants qui survivent à ces maladies mais en ressortent souvent affaiblis, avec un risque accru de succomber à une autre maladie. Ensuite, il est important de souligner que la vaccination est l'un des actes médicaux les plus simples et les plus rentables en termes de prévention des maladies et de réduction de la mortalité infantile.

Est-ce que vous pensez qu’on arrivera un jour à éradiquer la mortalité infantile ?

Il existe de nombreux désordres infantiles liés à des maladies infectieuses pour lesquelles des vaccins sont disponibles. En revanche, il y a d'autres désordres qui ne sont pas encore couverts par des vaccins. Nous disposons peut-être d'autres outils pour les traiter, mais il est possible qu'un jour nous puissions espérer avoir un vaccin. En plus des maladies infectieuses, il y a également d'autres causes de décès chez les nourrissons qui ne sont pas liées à des infections. Il peut s'agir de malformations congénitales ou de maladies génétiques. Dans certains cas, nous pouvons prévenir la naissance d'un enfant atteint d'une anomalie génétique en surveillant attentivement les grossesses. En Chine, par exemple, des progrès sont réalisés dans ce domaine. Cependant, il est plus difficile de trouver des solutions pour ces cas, car il ne suffit pas toujours d'avoir un vaccin. Il y aura probablement toujours une mortalité infantile résiduelle. Par ailleurs, de nos jours, grâce à une meilleure surveillance des grossesses, nous parvenons à faire naître des enfants qui, par le passé, auraient été sujets à une fausse couche précoce. Cela inclut également la naissance d'enfants de très faible poids ou prématurés. Malheureusement, une partie de ces enfants de faible poids ou nés prématurément ne survivent pas en raison de leur fragilité. Tous les efforts déployés pour permettre la survie de ces enfants ne sont pas toujours rentables, mais cela ne signifie pas que nous devons cesser d'investir dans ce domaine. Cela ajoute simplement une complexité à la situation, et il y aura probablement toujours une certaine mortalité infantile. Si vous m'aviez posé cette question il y a 20 ou 40 ans, voire 50 ans, à une époque où les taux de mortalité infantile en France étaient bien plus élevés qu'aujourd'hui, j'aurais probablement pensé que nous nous approchions d'un seuil où il serait difficile de descendre davantage. Cependant, les progrès réalisés dans les pays nordiques, qui parviennent à des taux de mortalité infantile deux fois inférieurs aux nôtres, montrent qu'il est possible de faire encore mieux.

La baisse de la mortalité infantile demeure globalement assez peu discutée au quotidien et dans les médias. Elle ne jouit pas d'une grande influence médiatique. Comment est-ce qu'on explique cela ? Est-ce que l'absence de « bonnes nouvelles » permet de contribuer au sentiment que le monde ne progresse pas et que rien ne rien ne va ?

Vous êtes mieux placé que moi pour en parler, n'est-ce pas ? Les médias ont tendance à ne pas beaucoup parler des trains qui arrivent à l'heure, n'est-ce pas ? C'est un peu la même chose lorsque les progrès se produisent. Et c'est le cas pour la réduction de la mortalité infantile. Cela paraît normal et évident, donc on ne s'étonne pas autant du fait que la baisse ne soit pas plus rapide, ou qu'elle persiste en Afrique avec une moyenne de 44 décès pour 1 000 naissances. Des pays comme la Syrie, la Gambie et le Nigeria enregistrent encore un taux élevé de 70 décès pour 1 000 naissances avant le premier anniversaire. La plupart de ces décès sont dus à des maladies infectieuses qui pourraient être prévenues par la vaccination. Pourquoi en parle-t-on si peu ? Peut-être parce que cela se produit principalement dans des régions du sud. De plus, il y avait autrefois cette idée répandue que les régions tropicales étaient en proie à de nombreuses maladies, ce qui pouvait expliquer le retard attendu dans la réduction de la mortalité infantile. Cependant, cette idée a été progressivement abandonnée. Il y a 20 ou 30 ans, dans la continuité des progrès dans la lutte contre le sida, on s'est rendu compte que la lutte contre la mortalité infantile pouvait également bénéficier de ces avancées. En mettant l'accent sur les infections et le paludisme, des efforts supplémentaires ont été déployés pour améliorer la couverture vaccinale maximale, contrairement aux années 1990 où les efforts étaient limités. Ces initiatives ont porté leurs fruits dans les années 2002 et 2010, marquées par une diminution rapide de la mortalité infantile grâce à une attention accrue portée aux maladies mortelles pour les enfants. L'intérêt pour les vaccinations a connu un regain international, car elles sont peu coûteuses et nécessitent principalement une bonne organisation et une volonté d'agir. Pendant longtemps, on a considéré comme acceptable le fait que des enfants meurent de maladies infectieuses, mais cette attitude est devenue inacceptable. Des vaccins ont été développés pour détecter, diagnostiquer et traiter plus efficacement des maladies comme le paludisme, suivant ainsi les enseignements tirés de la lutte contre le sida. Dans l'ensemble, cela a été un succès. On s'est dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas faire de même pour les enfants et de ne pas s'atteler à réduire ces taux élevés dans certaines régions du monde, notamment en Afrique. Cependant, il reste encore des marges de progrès. Malheureusement, dans les pays du Sud, en particulier en Afrique, mais aussi dans nos pays développés, il y a eu un désintérêt et une méfiance générale à l'égard des vaccins contre les maladies infantiles. Cela a entraîné la réapparition de certaines épidémies de rougeole, avec des conséquences tragiques. Cela a conduit à la décision de rendre obligatoires certains vaccins qui étaient auparavant seulement recommandés, ce qui a suscité des débats. Néanmoins, le résultat est là : pour convaincre et atteindre un niveau de couverture vaccinale suffisant, il a fallu passer par cette obligation. C'est un peu regrettable, car ces épidémies de maladies telles que la rougeole ne devraient plus exister, car nous disposons d'outils efficaces et peu coûteux tels que les vaccins.