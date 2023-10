Et l’Iran se mit à trembler...

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian rencontre le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Doha, le 14 octobre 2023.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les États-Unis ont envoyé un porte-avions en Méditerranée puis un second. Il s’agit de faire peur à Téhéran. Avec les centaines d’avions embarqués et les missiles, il y a de quoi pulvériser tout l’Iran. C’est un langage que les mollahs sont capables de comprendre.

Depuis des années, les Occidentaux et Israël sont focalisés sur les efforts iraniens pour se doter de l’arme nucléaire. On négocie pour tenter de l’en empêcher.

On a même lu hélas sur Atlantico que plus un accord se rapproche, plus le bellicisme d’Israël augmentera. Il n’y aura pas d’accord et l’Iran continue et continuera à multiplier ses centrifugeuses.

Ce faisant, et obnubilé par le spectre d’une bombe nucléaire iranienne, on a oublié l’essentiel. L’Iran est le parrain d’une mafia. Cette mafia a pour nom Hamas et Hezbollah.

Sans l’Iran, ces deux entités terroristes ne sont rien. Elles obéissent au doigt et à l’œil.

Le Hezbollah est déjà en activité à la frontière nord d’Israël. Des escarmouches pour le moment. Les deux porte-avions sont là pour signifier à Téhéran qu’il doit dire au Hezbollah de se calmer. Sinon...