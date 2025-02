Poids de l'électorat

Est-il devenu impossible d’être élu en France en assumant de vouloir rééquilibrer la fonction publique et le système de retraites ?

Les retraités et les fonctionnaires représentent 48% de l’électorat en France. Est-il possible d’être élu en annonçant la baisse des retraites et la réduction du nombre de fonctionnaires ?