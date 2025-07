Atlantico Business

Eric Lombard : « On ne touchera pas aux entreprises… » Chiche ? mais alors qui s’occupera de tailler dans les dépenses publiques

À l’approche des Journées économiques d’Aix-en-Provence, Éric Lombard, nouveau ministre de l’Économie, sort de sa réserve pour envoyer un signal clair au monde des affaires : les entreprises ne seront pas mises à contribution pour redresser les finances publiques. Pas de nouvelle taxe, pas de hausse de charges, pas de retour de l’ISF. En contrepartie, il faudra tailler sévèrement dans les dépenses de l’État et du modèle social, au risque d’embraser le débat politique. Pour mener à bien cette équation périlleuse, François Bayrou aura besoin du poids, du réseau et du profil social-démocrate de Lombard. Car derrière cette apparente rationalité économique se cache un défi politique majeur : convaincre une gauche fracturée et une opposition en embuscade que rigueur peut encore rimer avec justice.