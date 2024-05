Emmanuel Macron, le médecin qui faisait les diagnostics sans se résoudre à appliquer les traitements

Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée.

Emmanuel Macron a accordé une interview à The Economist dans laquelle il revient sur son diagnostic et ses propositions pour l'Europe après son discours de la Sorbonne. Pourquoi Emmanuel Macron n'assume-t-il pas les arbitrages qui devraient être menés pour que l’économie européenne bénéficie d’une énergie peu chère ou pour avoir une vraie croissance ?

Atlantico : Emmanuel Macron a livré une nouvelle fois sa vision de l’Europe dans un entretien accordé au magazine The Economist. Le président de la République ne cesse de faire des constats sur les défis qui se posent à l'Europe si elle veut rester une puissance. Emmanuel Macron ne se contente-t-il pas d’incantations ?

Raul Magni-Berton : Dans cette interview, le président de la République a une ligne assez claire, mais assez inquiétante parfois comme sur l’envoi de troupes en Ukraine, pour la défense européenne et pour la protection des intérêts de la France et de l’Union européenne. Le projet serait que la défense européenne devienne indépendante de l'OTAN. La France est pratiquement le seul pays en Europe avec des dépenses militaires qui sont très élevées. A travers le projet de l’Europe de la défense, Emmanuel Macron veut asseoir le rôle de la France, le seul pays avec la bombe atomique, un siège à l'ONU et une armée puissante.

Au cœur de cet entretien, le chef de l’Etat décline son projet d’une politique économique plus protectionniste au sein de l'Europe.

Emmanuel Macron présente les choses de façon inquiétante car il voit des ennemis extérieurs partout, sur le plan économique et militaire. Emmanuel Macron dévoile sa vision de l’Europe et décrit un tableau assez anxiogène.

La vision du chef de l’Etat n’est pas totalement partagée au sein des autres pays européens.

Pourquoi Emmanuel Macron n'assume pas les arbitrages qui devraient être faits, notamment pour que l'économie européenne bénéficie d'une énergie peu chère ou pour avoir une vraie croissance ?

Dans cette interview, Emmanuel Macron défend l’autonomie énergétique de l’Union européenne, notamment par rapport à la Russie. Mais d’un autre côté, la France est le principal producteur de nucléaire en Europe. Le défi de l’énergie va nécessiter d’investir encore sur le marché intérieur, tel est l’objectif du chef de l’Etat.

Le chef de l’Etat n’a pas été un bon élève pour la question de la dette publique. La France se retrouve avec une balance des paiements en négatif et une dette publique extrêmement élevée, presque l’une des plus importantes en Europe.

Emmanuel Macron propose que l'Europe investisse et mise sur la France, aussi bien en matière énergétique, militaire et économique.

Pourquoi Emmanuel Macron n’arrive-t-il pas à appliquer et à apporter des traitements de choc pour l’Europe alors qu’il est plutôt habile dans les diagnostics ?

L'entretien du chef de l’Etat est beaucoup plus focalisé sur de l'analyse. Les traitements de choc qui pourraient sauver l'Europe ne sont pas forcément appliqués ou suivis par Emmanuel Macron. Mais il est difficile d’attendre qu’un dirigeant d'un pays à lui seul apporte des solutions miracles pour l'Union européenne.

Au niveau de l'UE, chaque pays membre tient un discours et tente de préserver ses intérêts. Le discours qui l'emporte va entraîner des décisions communes.

A travers sa vision de l’UE, Emmanuel Macron considère que les ennemis extérieurs de l’Union européenne sont beaucoup plus puissants, comme la Russie qui est extrêmement dangereuse. Les ennemis intérieurs sont les nationalistes qui veulent détruire l'Union européenne et l'économie, qui estiment qu'il faut devenir plus autonome, plus autarcique sur les matières premières, sur l'énergie et l'agriculture et en même temps plus protectionniste par rapport aux autres pays pour l'import - export. Si cette vision-là s'impose, ce qui paraît absolument improbable au regard des politiques européennes et de la vision de nos voisins de l’UE, alors automatiquement des décisions communes pourraient être prises dans cette direction.

Les dirigeants européens ne peuvent pas décider d’adopter de manière isolée des traitements de choc. Emmanuel Macron a présenté sa vision des choses et essaye de faire en sorte que les autres dirigeants le suivent.

Emmanuel Macron n'est-il pas isolé dans sa vision vis-à-vis de la politique européenne ? Comme avec cette interview dans The Economist, n’est-il pas trop éloigné des autres dirigeants européens ?

Le chef de l’Etat français est isolé. Sa vision de voir les choses est très singulière dans de nombreux domaines. Il tente notamment de diaboliser les partis les plus nationalistes. Dans les pays du Nord de l’UE et ceux du centre de l'Europe (notamment l'Allemagne), une politique beaucoup plus consensuelle est menée. Or, Emmanuel Macron persiste à se présenter comme un chef de guerre. Il est difficile de voir quelles pourraient être les conséquences de ce positionnement.

A travers ces constats sur les défis qui se posent à l'Europe, pourquoi Emmanuel Macron n'agit-il pas plus avec ses partenaires européens ? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d’action et de prise de décisions derrière les discours sur l'Europe du chef de l’Etat ?

Les solutions ne sont pas simples car sur l'ensemble des dossiers, il n'y a pas de consensus et d’accord à l’échelle européenne. Il y a également une attente et une aspiration à de nouveaux équilibres avec ces élections européennes. Toutes les tendances qui ne sont plus très fédéralistes vont freiner la direction intégratrice du fédéralisme européen.

Est-ce qu’Emmanuel Macron ne reste-t-il pas trop prisonnier de ses discours ? Est-ce qu'il ne s’exprime pas trop sur l'Europe depuis des mois sans être en capacité d’agir au quotidien ?

Emmanuel Macron est effectivement prisonnier de ses discours. Le président de la République et ses conseillers sont coupés de leurs concitoyens mais aussi des autres dirigeants européens. Les déclarations d’Emmanuel Macron sur l’Europe sont parfois lunaires. Il n’est donc pas toujours évident de tracer le chemin souhaité pour l’Union européenne et d’arriver à trancher via des réformes précises. Le diagnostic et les problèmes économiques de la France depuis Emmanuel Macron sont connus de tous.