Emmanuel Macron cherche désespérément une tête de liste

Le 9 juin, jour terrible et dévastateur pour la Macronie.

Le président de la République cherche un candidat pour conduire sa tête de liste. Il cherche. Et cherche encore. Et il cherche toujours.

Tout d’abord, il a fait appel aux anciens. À Richard Ferrand et à Jean-Yves Le Drian. Tous les deux ont décliné sa proposition. Stéphane Séjourné a également été pressenti. Il a refusé, préférant le Quai d’Orsay. Ce qui est un job moins périlleux. Puis Macron s’est tourné vers les plus jeunes en faisant des avances à Julien Denormandie. Ce dernier a également refusé cette offre.

Il y avait aussi en théorie Élisabeth Borne et Clément Beaune, qui avaient le profil et qui avaient été évincés du gouvernement. Mais leur siège de député leur plaisait plus.

Macron a donc renoncé à trouver la perle rare. Il faudra sûrement qu’il se contente d’une perle synthétique et de pacotille.

Si l’on veut savoir pourquoi personne ne se bouscule au portillon, il faut regarder les sondages.

Le dernier en date donne plus de dix points d’avance sur la liste macroniste à Jordan Bardella. Il est logique que les macronistes soient peu nombreux à vouloir aller au suicide.