Le président Emmanuel Macron prononce son discours télévisé du Nouvel An depuis l'Elysée, le 31 décembre 2022.

Emmanuel Macron a appelé à « l'unité de la nation » et à ne pas céder à « l'esprit de division », ce samedi 31 décembre, lors de son allocution du Nouvel An. Le chef de l’Etat a confirmé que 2023 serait l'année de la réforme des retraites et a insisté sur l’importance de la transition écologique.

Emmanuel Macron avait beaucoup de choses à dire dans son adresse télévisée aux Français en ce 31 décembre. C’est peut-être pour cela qu’il s’est exprimé si longuement,- près de vingt minutes, dans un exercice de bilan (-avantageux) et perspectives, en insistant sur les valeurs qui lui tiennent à cœur : l’unité de la nation et le travail. Son programme, « refonder une France plus forte, plus juste, pour la transmettre à nos enfants », est chargé dans ce contexte de « rude époque ».

Emmanuel Macron sait qu’il n’y a pas de temps à perdre. Car ces premiers vœux de son second quinquennat, (- les sixièmes qu’il prononce depuis son élection en 2017), marquent aussi le début du compte à rebours de son mandat. Il n’y en aura pas de troisième dans la continuité, la constitution l’interdit dorénavant. Pendant le temps qu’il lui reste ( un peu plus de quatre ans !), pour « affronter un nouveau chapitre », Emmanuel Macron donne l’impression qu’il veut mettre les bouchées doubles et lancer (- rapidement, dès cette année !) la réforme des retraites, - sujet ô combien clivant chez les Français. Il veut aussi renforcer la transition énergétique et… construire de nouvelles centrales nucléaires. Même s’il se contente d’y faire allusion, il remettrait volontiers la réforme des institutions sur la table. Il invite les Français à être » une « génération de bâtisseurs. »… Emmanuel Macron veut laisser une trace dans l’histoire, il n’ a pas encore trouvé son grand-œuvre…

Or, l’expérience lui a appris que le volontarisme ne suffit pas. Car, il l’a appris à ses dépens, lorsqu’on prononce des vœux, on parle « d’un futur qu’en vérité, on ne connaît pas… ». Pour appuyer son propos, ils’est reporté une année en arrière : « Qui aurait imaginé à cet instant, que, pensant sortir avec beaucoup de difficultés d’une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines, d’inimaginables défis : la guerre revenue sur le sol européen après l’agression russe jetant son dévolu sur l’Ukraine et sa démocratie ; des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés, une effroyable crise énergétique, une crise alimentaire menaçante, l’invocation des pires menaces, y compris nucléaires ? Qui aurait pu prédire la vague d’inflation, ainsi déclenchée ? Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? » Avec ce rappel il entendaitdémontrer qu’avec le gouvernement, il a pris les problèmes à bras le corps, aagi (-et continue de le faire), pour atténuer les conséquences de ces crises, avec l’adoption de mesures de protection des entreprises (- notamment les boulangeries menacées de fermeture !), et le pouvoir d’achat des Français… L’an dernier, Emmanuel Macron croyait pouvoir annoncer que « 2022 sera l’année de tous les possibles ». Cette année, tout en invitant les Français à se mobiliser, il s’est sagement abstenu de pronostics pour 2023.

