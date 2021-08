Émissions de méthane : cette très mauvaise nouvelle venue de Sibérie

La ville de Yakustsk, en Sibérie (image d'illustration)

Une importante libération de méthane par les formations rocheuses carbonatées dans la zone de permafrost sibérien a été enregistrée. Votre étude met en évidence une corrélation avec la vague de chaleur de 2020. Comment la vague de chaleur a-t-elle pu affecter le permafrost ? Quelle est la force de cette hypothèse ?

Jaroslaw Majka : Nous ne prétendons pas qu'une importante libération de méthane par les formations rocheuses dominées par les carbonates a été détectée. Nous suggérons seulement que la vague de chaleur de 2020 pourrait avoir mobilisé du méthane thermogénique provenant des formations rocheuses connues pour contenir du méthane.

2) Vous dites que "les observations laissent entrevoir la possibilité que le dégel du pergélisol libère non seulement du méthane microbien à partir de sols auparavant gelés, mais aussi, et potentiellement en quantités beaucoup plus importantes, du méthane thermogénique à partir de réservoirs situés sous et dans le pergélisol. Quel est le degré de dangerosité de ce phénomène ?

Dmitry Zastrozhnov : Cela peut ajouter des quantités supplémentaires, peut-être importantes, de méthane qui peuvent être transférées dans l'atmosphère, et donc accélérer l'effet de serre. À court terme, cela peut faciliter la formation de cratères d'émission de gaz dans la zone de permafrost. Il ne s'agit pas d'un phénomène nouveau, mais d'un phénomène nettement sous-étudié, qui a déjà affecté et peut encore affecter les infrastructures existantes. Nous devons donc déployer des instruments beaucoup plus fiables pour surveiller ces changements. Les données satellitaires thématiques sont un bon début, mais elles doivent être développées davantage afin de vérifier et de délimiter soigneusement les anomalies d'émission de gaz. Et bien sûr, il faut davantage d'études de terrain pour collecter et étudier plus en détail les échantillons de gaz afin de déterminer les mécanismes d'émission.

Avons-nous une idée de la quantité de gaz stockée dans le permafrost et de la quantité qui pourrait être libérée en raison du réchauffement climatique ?

Dmitry Zastrozhnov : On estime que les hydrates de gaz dans le pergélisol pourraient contenir 20Gt (gigatonnes) de carbone, soit environ quatre fois plus que la quantité présente dans le méthane atmosphérique. Le réchauffement climatique accélère sans aucun doute le transfert du méthane du pergélisol vers l'atmosphère. Dans quelles proportions et à quelle vitesse ? Il est difficile de fournir des chiffres exacts pour l'instant, mais nous pouvons tous déjà constater que des conséquences alarmantes se produisent sur la planète.

Y a-t-il quelque chose à faire pour éviter ce phénomène ou pour réduire ses effets ?

Jaroslaw Majka : Qu'il s'agisse de dégagement de méthane termogène ou microbien, le résultat négatif pour le climat serait similaire. Par conséquent, nous devons simplement essayer de suivre les plans généraux de réduction de la production de gaz à effet de serre. D'autre part, nous devons garder à l'esprit que notre planète forme un système compliqué de sous-systèmes mutuellement connectés que nous ne comprenons pas encore totalement. Il est donc urgent d'intensifier les recherches dans le domaine des sciences de la Terre au sens large.