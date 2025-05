EXIT MUSK

Elon Musk poussé vers la sortie des rangs trumpistes ? Son ennemi Steve Bannon balance…

Le vent tourne pour Elon Musk dans l’entourage de Donald Trump. Encensé à ses débuts, le magnat de la tech voit son influence s’effriter au sein du dispositif « MAGA », rattrapé par des résultats en demi-teinte, des méthodes jugées brutales et des querelles internes de plus en plus exposées. Accusé d’ingérence, critiqué pour ses liens économiques avec la Chine et soupçonné de conflits d’intérêts, Musk semble désormais plus embarrassant qu’indispensable. Une disgrâce révélatrice des tensions à l’œuvre dans l’arrière-cour trumpiste.