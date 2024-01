Égalité femmes-hommes : mais d’où vient donc ce retour du sexisme chez les jeunes générations ?

De jeunes manifestantes protestent contre les violences sexistes.

Atlantico : D'après le 6e rapport du Haut Conseil à l'égalité publié lundi 22 janvier, les idées machistes sont en augmentation chez les jeunes hommes. La famille, l'école et le numérique sont « des incubateurs de sexisme », selon le HCE. Qu’en est-il réellement ? Quels biais idéologiques sont présents dans ce rapport ?

Chantal Delsol : Contrairement à ce que dit le rapport, ce n’est pas du sexisme que d’éduquer les filles et les garçons différemment ! Ils sont différents, et le Haut conseil à l’égalité ne peut pas changer cela. C’est là le biais idéologique : on part de la négation de toute différence. On se plaint par exemple que les filles ne choisissent pas de carrières scientifiques. Mais dans les pays les plus égalitaires, en Scandinavie, on voit bien que les filles choisissent beaucoup moins ces carrières que les garçons. Ce que l’on entend dans ce rapport, c’est la volonté de viser l’uniformité partout. Je suis contre. Pour moi, la différence est belle quand elle ne traduit pas une injustice.

Ero Makia : Ce rapport enfile les clichés les plus rebattus du féminisme punitif et victimaire – ce féminisme militant hyperpolitisé (à gauche toute !) qui a un besoin vital de s’inventer du « machisme » et du « masculinisme » à gogo pour pouvoir conserver ses subventions. Il n’est qu’à voir sa cible prioritaire : la famille (comme par hasard), cette valeur honnie que l’extrême gauche n’a de cesse de vouloir détruire, quitte à la condamner, quand bien même elle ferait de son mieux : « Les parents, sans s’en rendre compte, n’élèvent pas les filles et les garçons de la même manière ». Coupables à l’insu de leur plein gré, ces pauvres parents… Ne nous y trompons pas, ils sont surtout coupables d’avoir donné la vie et cette faute-là, la féministe militante ne la pardonne pas facilement. Comme souvent, l’accusation de sexisme a bon dos, elle est un mot magique, un fourre-tout bien pratique qui permet d’attaquer et de salir gratuitement toute entité que l’on a en ligne de mire.

Dans ce rapport, les biais idéologiques sont présents du début à la fin. Ils sont particulièrement criants dès qu’il est question des fameux « stéréotypes de genre », cette vieille lune féministe qui ne repose que sur des chimères idéologiques. Qu’appelle-t-on ici des « stéréotypes de genre » ? Le fait que « seulement 3% des hommes ont reçu des poupées et 4% des femmes des jouets voiture dans leur enfance », et alors ? Moi qui suis une femme, il n’aurait manqué que ça, qu’on m’offre un camion quand j’étais petite : je l’aurais immédiatement jeté contre un mur ! Personne ne m’a jamais empêchée de jouer avec les voitures de mes frères – sinon que ces jouets me dégoûtaient ! Ceci dit, on m’a offert des poupées et je les ai aussi jetées : ces objets durs et froids me rebutaient tout autant. Je n’y ai jamais joué, ce qui ne m’a pas empêchée, des années plus tard, de m’accomplir dans la maternité, l’allaitement ou le cododo : il n’y a vraiment que dans la cervelle un peu fondue des féministes qu’un quelconque rapport de causalité existerait entre ceci et cela.

Encore des « stéréotypes de genre », le fait que « 74% des femmes n’ont jamais envisagé de carrière dans les domaines scientifiques ou techniques », sous prétexte qu’elles auraient, si ça se trouve, reçu une poupée dans leur enfance (mais qu’est-ce qu’ils en savent, les auteurs du rapport) ? Comment peut-on encore asséner un tel gloubi-boulga, alors que tant d’études ont démontré, à travers le « paradoxe scandinave » que plus les filles grandissent dans la liberté de choix et dans des sociétés féministes, plus elles choisissent des métiers « de fille » (axés sur le soin, l’éducation, la santé…) ? Pourquoi vouloir interdire aux filles de choisir la vie qu’elles préfèrent, au nom de quel totalitarisme idéologique ?

« Sur Instagram », divaguent-iels encore, « 68% des vidéos véhiculent des stéréotypes assignant les femmes à la maternité » (on notera le choix du verbe, directement issu du féminisme radical), – comme si la maternité, qui rend tant de femmes heureuses depuis des millénaires, devait être dénigrée, combattue et rapportée aux seuls hommes, simplement parce qu’une poignée de mal embouchées voudrait faire payer à toutes les femmes leurs propres turpitudes… Alors qu’on a sous les yeux, en ce moment même, le résultat catastrophique de décennies de combat féministe envers la maternité. A force de subir ces discours mortifères, les jeunes occidentales ne veulent plus du tout faire d’enfants : on assiste à une dénatalité jamais vue. Ces harpies trouvent-elles que ce n’est pas encore assez ? Ces nihilistes ne se sentiront-elles bien que quand plus aucune femme ne sera mère ?

Il est heureusement réconfortant de lire dans le rapport que chez les jeunes adultes des deux sexes, on observe « un retour aux valeurs traditionnelles » (on sourit en imaginant la mine déconfite des auteurs) : l’idée « qu’il est normal que les femmes s’arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs enfants » gagne même 7 points chez les femmes (34 %). Également, « près de 60% d’entre elles pensent qu’une femme doit privilégier sa vie de famille à sa carrière » – ce qui pourrait laisser espérer que le travail de sape féministe ait atteint ses limites, ou tout au moins ait échoué à détruire complètement les identités sexuées. Rappelons, s’il était besoin, que s’arrêter de travailler pendant la prime enfance de ses rejetons n’a rien de déshonorant, bien au contraire – puisque ces années perdues peuvent l’être à jamais si l’on a gâché ces années irrattrapables ; c’est à l’adolescence, voire après, qu’on le paye parfois très cher. Les femmes ne seront jamais des hommes et considérer qu’il y a un temps pour chaque chose dans la vie d’une femme ne devrait pas être perçu comme une hérésie (mais au contraire encouragé).

L’école, un « incubateur de sexisme », lit-on ? Parce que les cours de récré ne sont pas assez « dégenrées », peut-être ? Combien de temps encore faudra-t-il supporter ces pitreries ? « Deux tiers des personnes interrogées n’ont jamais suivi de séance d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle » à l’école. Mais, encore heureux ! Ce n’est pas le rôle de l’école : on lui demande d’instruire nos enfants, pas de les manipuler.

Les jeunes hommes se sentiraient de plus en plus menacés par le féminisme d’après ce rapport. Ce dernier passe notamment à côté de l’aspect culturel, avec entre autres la diffusion massive du rap, qui influe sur le regard que l’on a sur les relations entre les femmes et les hommes. Quelles sont les influences culturelles importantes qui auraient dû être présentes dans ce rapport ? Dans quelle mesure cela a-t-il son importance ?

Chantal Delsol : Il est normal que les jeunes hommes se sentent menacés par le féminisme : ils sont en train de perdre une supériorité de naissance, chose toujours bien commode – je suis supérieur juste parce que je suis un garçon. Comment ne pas en concevoir une aigreur ou même une fureur, quand on n’a pas été préparé ? Les hommes des contrées occidentales ont été préparés à cela par nombre de discours et d’arguments depuis le XIX° siècle. Ils ont conscience de tomber d’un piédestal, mais généralement ils comprennent qu’il s’agit d’une évolution juste, et ils acceptent ou même précèdent cette évolution.

Il faut dire aussi que les excès du féminisme n’arrangent pas les choses. Nous avons affaire à des « chiennes de garde » qui ne font pas dans la nuance. A les entendre, tout individu masculin est un violeur. On peut comprendre que cela mette en colère bien des hommes. L’idéologie « systémique » est d’un manichéisme grotesque, et joue à contre-emploi : le féminisme est devenu dans bien des cas la surexcitation fanatique de femmes qui n’expriment que leur haine des hommes.

Ero Makia : Les jeunes garçons apparaissent ici très lucides. Ils ont compris que ce « féminisme » voulait moins « aider les filles » que les accabler et les maltraiter, eux, et qu’il menait une guerre parfaitement injuste contre leur sexe. J’observe qu’ils font preuve de bon sens et je donne raison aux 40% (+14%) des 15-25 ans qui considèrent qu’« il est de plus en plus difficile d’être un homme aujourd'hui », aux 52% des 25-34 ans qui estiment « que l’on s’acharne sur les hommes » et aux 59 % qui pensent qu’il « n’est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste ». Les moins de 35 ans ont donc, à juste titre, le sentiment d’être « moins bien traités dans la société actuelle en raison de leur sexe ». Les infos, le quotidien et les réseaux sociaux regorgent de faits allant en ce sens, je m’étonne donc que nos idéologues féministes, du haut de leurs tours d’ivoire, s’en émeuvent autant. Le réel n’est décidément pas leur ami.

On devine facilement que c’est de là que vient tout leur ressentiment : les hommes ont enfin compris qui elles étaient et de quoi il retournait réellement. Alors les féministes abattent leur dernière carte, celle de l’« explosion du machisme », histoire de pousser leur combat toujours plus loin en s’en prenant directement aux racines de l’identité, masculine comme féminine, aux fondements de la famille, de l’école, de la culture ; causant du tort, comme à leur habitude, aussi bien aux hommes qu’aux femmes – puisqu’elles voudraient empêcher ces dernières de vivre leur féminité (« Poupées, pas bien ! », « Métier féminin, pas bien ! », « Maternité, pas bien ! »). Mais lâchez-nous, à la fin, laissez-nous vivre !

Il est, comme vous le soulevez, amusant d’observer la danse du ventre des féministes quand elles abordent les « plateformes numériques », « véritables caisses de résonance des stéréotypes de genre », se lamentent-elles. Sauf qu’elles se gardent bien, en effet, d’analyser la culture véhiculée par une certaine catégorie d’intouchables : la culture habituellement 100% sexiste de nos nobles représentants des cités, du rap, des territoires perdus de la république et autres caves d’immeubles où l’on ne se contente pas de donner une poupée à une petite fille ! Et l’on sait très bien que jamais les féministes ne parleront des véritables auteurs de la plupart des contenus numériques les plus authentiquement sexistes et violents. Il est tellement plus confortable de traiter de tous les noms (« machiste », « sexiste », « masculiniste ») un petit garçon auquel des parents de bonne volonté ont offert une petite voiture à Noël, que de nommer une certaine racaille que, par attachement aux idées d’extrême gauche, elles défendront toujours contre l’évidence, fussent-ils pratiquants avérés de tournantes.

Ce deux poids-deux mesures est proprement révoltant et cette seule réalité, parce qu’elle déchire régulièrement notre quotidien, invalide la plupart des élucubrations de ce pseudo-rapport. J’écris « pseudo », car le « sexisme » n’y est toujours invoqué que sur la base de ressentis : « Deux tiers des femmes estiment avoir été éduquées différemment », bla bla bla. Il n’y a donc pas grand-chose de sérieux ou de scientifique dans ce pur exercice de militantisme subventionné.

Même s’il est évident que tous les milieux peuvent être concernés, quel est l’impact de l’immigration là-dessus ?

Chantal Delsol : Les relations entre hommes et femmes sont évidemment une affaire culturelle. L’ « amour courtois » est né en Europe. John Stuart Mill, qui écrit De l’assujettissement des femmes en 1869 et inaugure le féminisme, n’était pas un indien ni un africain mais un britannique… Le féminisme est une affaire occidentale dont on pourrait écrire l’histoire et qui provient d’un certain nombre de facteurs locaux. Il est donc parfaitement naturel que beaucoup de jeunes issus de l’immigration, domiciliés en France et devenus français, agissent selon les coutumes de leur culture d’origine qui ne voit pas du tout les relations femme/homme de la même façon que nous. Il n’y a rien de fasciste à dire que l’immigration est ici un facteur : c’est une question de diversité culturelle, c’est tout.

Ero Makia : Le mot immigration est, comme prévisible, totalement absent de ce rapport (il est des tabous auxquels on ne s’attaque pas, des réalités qu’on ignore soigneusement). La violence sexiste, pourtant documentée, de certaines communautés, est tranquillement passée sous silence. Seules les familles traditionnelles, celles qui offrent encore imprudemment des poupées ou des voitures à leurs enfants, sont stigmatisées – sans doute n’iront-elles jamais assez loin dans la soumission aux diktats féministes. Pourquoi le HCE ne va-t-il donc pas expliquer à certaines familles que mettre un voile à une petite fille n’est pas franchement égalitaire ? Qu’une excision est autrement pire qu’une poupée sous le sapin ?

Les influences culturelles sont-elles davantage « des incubateurs de sexisme » que la famille, l’école et le numérique comme veut bien le dire ce rapport ?

Chantal Delsol : Le numérique joue forcément un grand rôle parce qu’il attire les paroles extrêmes grâce à l’anonymat. On y déverse sa haine et son aigreur. Tous ceux qui voudraient en rester à la tradition de la femme soumise, tous ceux dont la culture ne supporte pas le féminisme occidental, tous ceux qui pensent que le féminisme occidental est beaucoup trop excessif pour être honnête, vont déverser leur fureur sur les réseaux, et font des adeptes.

Ero Makia : C’est une évidence pour tous ceux qui ne sont pas affublés des mêmes œillères idéologiques que ce rapport. La réalité, c’est que les féministes accusent d’autant plus les jeunes hommes occidentaux de machisme qu’ils le sont chaque jour un peu moins – mais ils sont des cibles tellement moins risquées que d’autres... Car pour décrire le réel, le vrai, il faudrait un courage et une honnêteté que n’ont pas ces auteurs qui préfèrent, comme c’est habituel chez les féministes de gauche, s’acharner sur un ennemi fabriqué de toute pièces, depuis longtemps à terre – j’apprécie au passage que le ridicule concept de « patriarcat » ne figure pas dans le rapport (sans doute son total manque de scientificité a-t-il enfin sauté aux yeux). Il reste que les auteurs des véritables violences sexistes, celles qui sont assez régulièrement suivies de viols et de meurtres, nos courageuses redresseuses de tort sont toujours autant en peine de les voir… puisqu’elles sont couchées à leurs pieds, face contre terre.