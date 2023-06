Écologie, souveraineté et moral : Le salon du Bourget donne l’exemple d’une mondialisation en proie à des changements profonds

Emmanuel Macron lors du salon du Bourget 2023

Incroyable, après 4 ans d’absence, le monde de l’aéronautique se retrouve au Bourget . Les carnets des commande des deux plus grands constructeurs du monde, Airbus et Boeing n’ont jamais été aussi plein, celui de leurs sous-traitants également , les clients se pressent et viennent de partout sur la planète : chefs d’entreprise et membres de gouvernements les plus divers, les start up qui préparent les innovations de demain n’ont jamais été aussi nombreuses et fertiles (elles sont plus de 400 à exposer leurs projets).

Ce qui est incroyable aussi, c’est que ce monde de l’aéronautique n’a qu’un seul objectif : répondre à la demande internationale qui est gigantesque. Le monde a besoin de plus en plus d’avions et surtout de mobilité internationale, parce que la Chine, l’Inde ou l’Afrique avec leur démographie galopante sont arrivés dans le jeu …

Mais la réponse à cette demande doit aussi assumer des contraintes nouvelles, à savoir une contrainte écologique , une contrainte de souveraineté et une contrainte morale.

L’histoire retiendra sans doute que la crise du Covid, la guerre en Ukraine et les gesticulations inquiétantes de Vladimir Poutine ont bien sûr renforcé la cohésion des occidentaux autour des valeurs de la démocratie et de la protection des libertés individuelles , que ce soit au sein de l’Otan , de l’union européenne ou des grandes institutions internationales mais ces évènements ont aussi imprimé à la mondialisations des inflexions dans son fonctionnement.

La mondialisation a commencé d’évoluer afin de prendre en comptes trois séries de contraintes qui apparaissent nouvelles et qui sont finalement imposées aux grands acteurs.

D’abord la contrainte écologique. L’industrie aéronautique paraissait en retard dans la prise en compte des nécessités de la décarbonation . Le salon du Bourget montre que les industries sont décidées à rattraper ce retard. C’est la première fois qu’on présente autant d’innovations pour voler plus proprement. L’existence d’un duopole mondial (Boeing/Airbus) va d’ailleurs être utile pour fixer des standards qui, comme tous les standards, s'imposeront au monde entier et diffuseront des équipements plus vertueux.

L’ensemble de la filière a très bien intégré la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique , sans pour autant limiter les moyens de mobilité . Les solutions défendues par certains courants écologistes qui consistent à mettre des quotas au voyage, des interdit et même a souhaité une décroissance sont exclus.

Ensuite, la contrainte de souveraineté. Les effets du confinement ou des blocages liés à la guerre ont provoqué une prise de conscience des risques portés par l’éclatement des chaînes de valeur. Beaucoup de composants n’ont pas pu être livrés entraînant une rupture et un arrêt des chaînes de fabrication notamment dans le secteur du médicament ou de l’automobile. Pour éviter ces risques , deux solutions : diversifier des sources d’approvisionnement et ou rapatrier des fabrications. C’est aussi vrai dans l’aéronautique que dans le médicament.

Enfin les considérations morales ou éthiques. Les industriels ne peuvent plus aujourd’hui faire semblant d’ignorer les conditions de travail dans les usines qui leur fournissent des composants ou ignorer que certains régimes politiques ne respectent pas les droits élémentaires, notamment de liberté individuelle. Il paraît impossible désormais aux investisseurs et aux chefs d’entreprise de travailler en Russie avant que le régime n’ait changé. Il leur paraît beaucoup plus difficile de travailler avec les Chinois avant que la Chine ne donne des garanties sur le respect des contrats et du droit international. Au salon du Bourget par exemple , les Russes sont complètement absents , ils sont même interdits de séjour et de visite …Quant aux Chinois , ils sont très peu nombreux à avoir obtenu un visa.

L’industrie textile qui n’a rien de stratégique ne relocalisera sans doute pas la fabrication des tee shirts ou de chemises , mais veillera plus que dans le passé aux conditions de travail. Son client occidental fera pression.

En revanche, l'industrie aéronautique sera ultra vigilante à propos des transferts technologiques , parce qu’on sait que les accords passés au nom de la mondialisation n’ont pas été respectés. Le seul problème qui se pose à l’occident, c’est que l’effet écologique ajouté aux relocalisations à des fins de protection de souveraineté ou de morale aura un coût . La préoccupation première des constructeurs aéronautiques et des compagnies est certes technique, mais elle est aussi commerciale et porte sur le prix du billet qui sera acheté par le voyageur. Parce que c’est le consommateur qui décide.