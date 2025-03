3 pistes

Donner du sens au travail : le redoutable (mais surmontable) défi qui se pose aux managers face aux salariés de la génération Z

Trouver un travail épanouissant et motivant est un défi pour beaucoup de gens, mais cela peut être particulièrement difficile pour ceux qui commencent leur carrière. Et comme les professionnels de la génération Z - ceux qui sont nés entre 1997 et 2012 - recherchent de plus en plus des parcours de carrière personnalisés, les managers ont pour mission d'aider les employés à trouver un sens à leur rôle tout en atteignant les objectifs de l'organisation.