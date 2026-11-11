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POINT DE VUE

11 novembre 2026

Données de santé : Doctolib doit avoir un rival

L’entrée de Nvidia au capital de Doctolib relance le débat sur la souveraineté numérique et la protection des données de santé des Français. Devenue incontournable pour des millions de patients et de soignants, la plateforme bénéficie d’une position dominante qui interroge, d’autant que ses infrastructures reposent largement sur des technologies américaines. Face à ces enjeux, une alternative française indépendante et réellement concurrentielle devient une nécessité.

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MOTS-CLES

Doctolib , concurrence , données de santé , santé , droit de la concurrence , Amazon Web Services , MonDocteur , docteur , médecins , données personnelles , numérique , informatique , Intelligence Artificielle , service , patients , soignants , médecins traitants , Nvidia , Capital

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Stéphane Destours

Stéphane Destours est avocat du barreau de Montpellier. Il exerce, tant en conseil qu’au contentieux, en droit de la concurrence, droit de la distribution et droit public des affaires. Stéphane Destours est également maître de Conférences des Facultés de droit, il est auteur d’une thèse en droit de la concurrence, de nombreux articles, fascicules et notes en droit de la concurrence, tant publique que privée.

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