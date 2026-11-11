POINT DE VUE

Données de santé : Doctolib doit avoir un rival

L’entrée de Nvidia au capital de Doctolib relance le débat sur la souveraineté numérique et la protection des données de santé des Français. Devenue incontournable pour des millions de patients et de soignants, la plateforme bénéficie d’une position dominante qui interroge, d’autant que ses infrastructures reposent largement sur des technologies américaines. Face à ces enjeux, une alternative française indépendante et réellement concurrentielle devient une nécessité.