Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

France 24 est une chaîne du service public. Donc payée indirectement avec nos impôts. Et c’est ainsi qu’elle entend rayonner sur le monde.

France 24 se concentre essentiellement sur le Proche-Orient : des émissions en arabe et en français. Et là-bas, la haine des Juifs attire des téléspectateurs. France 24 avait une correspondante à Beyrouth et celle-ci sait à qui s’adresser.

« Dommage qu’Hitler n’ait pas été libanais », a-t-elle déclaré. Et pour que son propos soit encore plus limpide, elle a déclaré : « Il reste encore des Juifs à brûler ». C’est plutôt ignoble.

La correspondante de France 24 à Jérusalem est sensiblement plus modérée. Elle se contente d’applaudir les terroristes qui tuent des Juifs. Un procédé artisanal qui n’arrive pas à la cheville de l’extermination industrielle organisée par Hitler.

La direction de la chaîne s’est vu contrainte de réagir. Elle a suspendu les deux correspondantes. Suspendues mais pas virées ! France 24 tient à son audience dans le monde arabe. Elle ferait mieux de changer de nom Palestine 24.