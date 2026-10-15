ATLANTI-CULTURE

"Dolto, lorsque François paraît" : un spectacle sur la puissance de la psychanalyse pas seulement réjouissant, mais utile, il faut y courir !

De : Eric Bu Mise en scène : Eric Bu Avec : Sophie Forte, Karine Texier ou Christine Gagnepain, Yann de Monterno ou Stéphane Giletta Le Lucernaire 53, rue Notre dame des champs 75006 Paris 01 45 44 57 34