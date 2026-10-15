ATLANTI-CULTURE
15 octobre 2026
"Dolto, lorsque François paraît" : un spectacle sur la puissance de la psychanalyse pas seulement réjouissant, mais utile, il faut y courir !
De : Eric Bu Mise en scène : Eric Bu Avec : Sophie Forte, Karine Texier ou Christine Gagnepain, Yann de Monterno ou Stéphane Giletta Le Lucernaire 53, rue Notre dame des champs 75006 Paris 01 45 44 57 34
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MOTS-CLESEric Bu , Le Lurcenaire , psychanalyse , Dolto
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).