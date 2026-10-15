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Blurred background"Dolto, lorsque François paraît" : un spectacle sur la puissance de la psychanalyse pas seulement réjouissant, mais utile, il faut y courir !
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ATLANTI-CULTURE

15 octobre 2026

"Dolto, lorsque François paraît" : un spectacle sur la puissance de la psychanalyse pas seulement réjouissant, mais utile, il faut y courir !

De : Eric Bu Mise en scène : Eric Bu Avec : Sophie Forte, Karine Texier ou Christine Gagnepain, Yann de Monterno ou Stéphane Giletta Le Lucernaire 53, rue Notre dame des champs 75006 Paris 01 45 44 57 34

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MOTS-CLES

Eric Bu , Le Lurcenaire , psychanalyse , Dolto

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Anne-Claude Ambroise-Rendu pour Culture-Tops

Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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