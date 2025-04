Directive européenne sur le retour : fin du début ou début de la fin ?

Viktor Marsai, PhD, est diplômé de l’Université Eötvös Loránd (ELU), où il a obtenu en 2008 une double licence en histoire et en esthétique. Il a ensuite obtenu un diplôme de troisième cycle en politique de sécurité et de défense à l’Université nationale de défense Zrínyi Miklós en 2010, tout en poursuivant un doctorat à l’École doctorale d’histoire de l’ELU. Il a soutenu sa thèse sur la construction de l’État en Somalie et a obtenu son doctorat au printemps 2014.

Il a travaillé pour le ministère hongrois de la Défense entre 2010 et 2011. En 2012, Marsai a rejoint le corps professoral de l’Université nationale de service public (NUPS) en tant que maître de conférences, puis a été promu professeur adjoint. Depuis 2014, il est également chargé de cours à l’Université catholique Pázmány Péter.

En mars 2017, il devient responsable du groupe de recherche « L’Afrique dans un monde globalisé » à la NUPS. La même année, il reçoit la bourse de recherche János Bolyai de l’Académie hongroise des sciences. Il commence à travailler à temps partiel à l’Institut de recherche sur la migration (MRI) le 1er septembre 2017, puis est nommé directeur de recherche en octobre 2019. Il en est le directeur exécutif depuis l’été 2022.

Ses principaux domaines de recherche portent sur les dynamiques migratoires sur le continent africain et les aspects sécuritaires de la migration.