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Le président argentin Javier Milei brandit un maillot de l'équipe nationale de football aux côtés de Flavio Bolsonaro, candidat à la présidence brésilienne, qui tient un drapeau national lors du lancement de sa candidature au sein du congrès du Parti libéral, à Sao Paulo, au Brésil, le 25 juillet 2026.
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RECOMPOSITION POLITIQUE

11 octobre 2026

Deux ans après la suppression de l’USAID par Trump, la gauche perd toutes les élections en Amérique du Sud

Deux ans après le démantèlement de l’USAID par Donald Trump, plusieurs pays d’Amérique du Sud ont vu la droite progresser face à la gauche. Entre l'usure des gouvernements en place, la fin de l'USAID, les dynamiques électorales nationales et les stratégie d’influence des États-Unis, les causes de cette recomposition politique sont multiples.

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MOTS-CLES

Amérique du Sud , Amérique Latine , colombie , Mexique , Honduras , Venezuela , Lula , Bolsonaro , Argentine , Javier Milei , Donald Trump , USAID , financement , développement , santé , Pérou , Bolivie , Cuba , Opposition , gauche , droite , Brésil , Equateur , aide américaine , conservateurs , Républicains

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Clairé

Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”

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Jean-Louis Martin

Jean-Louis Martin est chercheur associé au sein du programme Amériques et du centre énergie et climat de l'Ifri. Ses domaines d'expertise sont l'Amérique latine, les questions politiques, économiques et financières. Mais aussi la macroéconomie et le financement du développement ainsi que les politiques énergétiques et environnementales.

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