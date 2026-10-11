RECOMPOSITION POLITIQUE

Deux ans après la suppression de l’USAID par Trump, la gauche perd toutes les élections en Amérique du Sud

Deux ans après le démantèlement de l’USAID par Donald Trump, plusieurs pays d’Amérique du Sud ont vu la droite progresser face à la gauche. Entre l'usure des gouvernements en place, la fin de l'USAID, les dynamiques électorales nationales et les stratégie d’influence des États-Unis, les causes de cette recomposition politique sont multiples.