RECOMPOSITION POLITIQUE
11 octobre 2026
Deux ans après la suppression de l’USAID par Trump, la gauche perd toutes les élections en Amérique du Sud
Deux ans après le démantèlement de l’USAID par Donald Trump, plusieurs pays d’Amérique du Sud ont vu la droite progresser face à la gauche. Entre l'usure des gouvernements en place, la fin de l'USAID, les dynamiques électorales nationales et les stratégie d’influence des États-Unis, les causes de cette recomposition politique sont multiples.
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MOTS-CLESAmérique du Sud , Amérique Latine , colombie , Mexique , Honduras , Venezuela , Lula , Bolsonaro , Argentine , Javier Milei , Donald Trump , USAID , financement , développement , santé , Pérou , Bolivie , Cuba , Opposition , gauche , droite , Brésil , Equateur , aide américaine , conservateurs , Républicains
THEMATIQUESPolitique
Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”
Jean-Louis Martin est chercheur associé au sein du programme Amériques et du centre énergie et climat de l'Ifri. Ses domaines d'expertise sont l'Amérique latine, les questions politiques, économiques et financières. Mais aussi la macroéconomie et le financement du développement ainsi que les politiques énergétiques et environnementales.
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Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”
Jean-Louis Martin est chercheur associé au sein du programme Amériques et du centre énergie et climat de l'Ifri. Ses domaines d'expertise sont l'Amérique latine, les questions politiques, économiques et financières. Mais aussi la macroéconomie et le financement du développement ainsi que les politiques énergétiques et environnementales.