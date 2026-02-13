ATLANTI-CULTURE
13 février 2026
"Dessiner encore" : La liberté contre la peur
D’après l’œuvre de Corinne Rey, dite « Coco » (Dessiner encore, éditions Les Arènes, adapté par Hélène Degy et Salomé Villiers) Durée : 1 heures 10 Mise en scène : Georges Vauraz Avec : Hélène Degy, Anna Mihalcea et Salomé Villiers (en alternance avec Jessica Berthe-Godart) Théâtre Lepic 1, avenue Junot 75018 PARIS 01 42 54 15 12
2 min de lecture
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
