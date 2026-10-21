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MEDECINS SOUS-UTILISES

21 octobre 2026

Déserts médicaux : et si le vrai scandale n'était pas seulement le manque de médecins, mais tout le temps que le système leur fait perdre ?

La France répond à la crise de l'accès aux soins en parlant formation, répartition géographique et contraintes d'installation. Ces questions sont légitimes. Mais elles en masquent une autre : combien d'heures médicales sont chaque jour englouties par les appels, les formulaires, la recherche d'informations et les ruptures du parcours de soins ? En Allemagne, en Italie, en Espagne et jusqu'en Roumanie, certains opérateurs commencent à utiliser le numérique et l'intelligence artificielle pour changer non pas le médecin, mais le système qui l'entoure.

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MOTS-CLES

déserts médicaux , intelligence artificielle santé , coordination des soins , continuité des soins , automatisation administrative , accès aux soins , santé numérique

THEMATIQUES

Santé
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