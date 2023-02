Des scientifiques ont calculé vos chances de survie à une attaque nucléaire selon ce qui vous pourrait vous abriter

Photo AFP

Le professeur Dimitris Drikakis est le vice-président des partenariats mondiaux et le directeur exécutif de la recherche et de l'innovation de l'université de Nicosie, à Chypre, et le président de l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité. Il est également président de l'Institut de recherche sur la défense et la sécurité. Il est professeur associé à l'École des sciences et de l'ingénierie et à l'École de médecine.

Atlantico : Alors que la guerre en Ukraine ravive les craintes d'utilisation d'armes nucléaires, vous avez mené une étude pour tenter de comprendre quelles sont nos meilleures chances de survie si l'impensable devait se produire. Quels sont les plus grands dangers suite à une explosion nucléaire ?

Dimitris Drikakis : La détonation d'une bombe nucléaire aura des effets dévastateurs sur les humains et les biens. Les ondes de choc et les rayonnements thermiques et ionisants provoqueront des destructions. De plus, les retombées radioactives auront un impact pendant des années. Les ondes de choc causeront la plupart des dommages par des changements rapides de la pression atmosphérique qui détruiront les personnes, les arbres et les structures manufacturées. La destruction dépendra de l'ampleur de l'explosion, et plus la distance que l'on veut atteindre est grande, plus la hauteur de l'éclatement doit être importante. Les éclatements d'air entraîneront des surpressions plus élevées à de plus grandes distances. En revanche, les explosions de surface entraîneront des surpressions plus élevées à des distances plus rapprochées.

Bien qu'il soit compliqué d'estimer les divers effets à différentes distances, une évaluation générale basée sur les essais nucléaires passés et les projections techniques suggère que des surpressions égales ou supérieures à 20 livres par pouce carré (psi) démoliront partiellement ou entièrement des bâtiments en béton lourd.

À 10 psi, la plupart des gens mourront et des dommages importants seront causés. À 5 psi, les blessures graves et les décès d'humains seront répandus et des dommages importants seront causés aux structures lourdes. Enfin, à des distances plus longues correspondant à 3 psi, la surpression entraînera des blessures humaines graves et la destruction de structures encastrées plus petites. Pour la gamme des surpressions inférieures à 5 psi, les humains à l'extérieur seront exposés au risque absolu de blessures graves ou de mort. Les ondes de choc, les débris des structures, les radiations et les retombées nucléaires seront à l'origine de ce qui précède.

Vous soulignez que nous savons peu de choses sur les effets sur les humains vivant dans la "zone de dommages modérés", à quelques kilomètres de l'épicentre de l'explosion. Pourquoi cette zone est-elle particulière ? Comment êtes-vous parvenus à vos résultats ?

En général, des surpressions de 5 psi provoquent des dommages modérés dus à l'explosion, par exemple, la plupart des bâtiments résidentiels (en bois) s'effondrent, les blessures sont universelles et les décès sont nombreux. D'autre part, on estime que des surpressions de 3 psi entraînent des dommages légers et modérés dans les villes. Les blessures graves peuvent être réduites à des distances correspondant à des surpressions inférieures à 5 psi, en particulier pour les personnes se trouvant à l'intérieur de bâtiments en béton dans la zone de dommages modérés (MDZ). Dans ce cas, le principal danger pour la survie des personnes dans les espaces intérieurs devient les vents extrêmes à grande vitesse qui pénètrent par les différentes ouvertures du bâtiment, par exemple les fenêtres. Nous sommes parvenus à ces résultats en utilisant des simulations numériques de dynamique des fluides à haute résolution.

Si les autorités d'un pays avertissaient les habitants d'une menace imminente suite au lancement d'un missile balistique intercontinental au-dessus d'une grande capitale européenne, quelles seraient vos recommandations ?

Mes recommandations seraient de tout mettre en œuvre pour ne pas en arriver au point où l'évacuation des villes sera nécessaire, ou qu'une menace imminente se présente. La décision devrait être prise de manière responsable afin d'éviter une guerre nucléaire et de revenir à la table des discussions pour arrêter la prolifération des armes nucléaires et interdire leur utilisation.

Compte tenu des résultats de notre étude, les autorités compétentes pourraient donner des instructions pour éviter que l'explosion nucléaire n'ait un impact sur les personnes se trouvant à l'intérieur des bâtiments et exposées aux vents à grande vitesse derrière les ondes de choc. L'étude explique que certaines zones à l'intérieur d'un bâtiment réduisent le risque, par exemple, loin des fenêtres et des ouvertures et dans les coins des pièces.

Une fois l'explosion passée, le manque de nourriture nous pousserait à quitter notre abri au bout de quelques jours. Dans quelle mesure l'environnement extérieur serait-il encore dangereux ?

Le danger vient de ce qu'on appelle les retombées. Après l'explosion nucléaire, les débris et le sol seront mélangés à des radionucléides. Ce mélange va s'élever dans l'air et retomber sur Terre. L'environnement dans un rayon de plusieurs kilomètres deviendra très dangereux.

Si l'on se souvient que les risques d'utilisation des armes atomiques sont bien réels, tous les habitants exposés ne mourront pas. Notre imagination collective nous a-t-elle conduits à surestimer les risques ?

Le risque est grand. Je crois que nous avons sous-estimé le fait qu'une guerre nucléaire puisse un jour se produire. Lorsqu'une guerre nucléaire commencera, la destruction sera totale et il n'y aura pas de vainqueur. Le monde a concentré suffisamment d'armes nucléaires pour nous détruire plusieurs fois. La seule solution est d'interdire les armes nucléaires et je pense que les scientifiques devraient travailler ensemble pour sauver le monde d'une possibilité aussi terrifiante.