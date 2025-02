Pigments

Des fleurs aux paons : voilà comment la vie sur Terre est devenue si colorée

Imaginez une Terre primordiale : un monde aux teintes brunes, grises et vertes atténuées. Avancez rapidement jusqu'à aujourd’hui, et la Terre déborde d’un kaléidoscope de couleurs. Des plumes éclatantes des paons mâles aux fleurs aux teintes vives, l’histoire de la transformation de la Terre en un monde coloré est celle de l’évolution. Mais comment et pourquoi cette explosion de couleurs a-t-elle eu lieu ? Des recherches récentes nous apportent des indices sur cette partie du récit de la Terre.