Des crèches en plein air

Le maire de Lyon veut proposer un système de crèches en plein air.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L’imagination du maire de Lyon est débordante. Il s’est déjà illustré avec les « bancs d’allaitement ». Des bancs incurvés selon que la maman voulait donner le sein gauche ou le sein droit. Il a poursuivi avec des « toilettes inclusives » dont certaines spécialement dédiées aux trans. Et il a poursuivi sur sa lancée avec dernièrement des « crèches en pleine air ».

En hiver, c’est-à-dire maintenant, les bambins pèleraient de froid. Mais le froid, ça conserve. Parvenus à l’âge adulte, les bambins ainsi fortifiés pourront se rendre au Pôle Nord torse nu.

En été, c’est plus problématique. Les bambins riront au soleil. S’il y a la canicule, ils bronzeront et deviendront noirs. On les accusera alors de « black face ». Quant à Grégory Doucet, on suppose qu’il a installé dans sa mairie des « toilettes inclusives ». Et pour ses enfants, s’il en a, une crèche en plein air devant la mairie. Nous allions oublier de vous dire que Grégory Doucet est un imbécile inclusif !