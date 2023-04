Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.

Atlantico - Récemment des scientifiques repèrent un trou noir 33 milliards de fois plus gros que le soleil, comment avons-nous fait cette découverte et réussi à établir sa taille alors que celui-ci se trouve dans la galaxie Holm 15A qui se trouve à environ 700 millions d'années-lumière ? Quelle technologie a permis cela ?

Anna Alter - Dur, dur de voir des trous noirs, ces objets célestes singuliers sont tellement massifs et repliés sur eux mêmes qu’ils avalent tout, même leur propre lumière, ce qui les rend invisibles. Il faut recourir à des astuces pour les observer. Tapis dans leur coin d’univers, ces astres gloutons ne se manifestent en général que par l’effet qu’ils produisent sur leur proche entourage et dans ce cas particulier la lumière d’une galaxie lointaine a été visiblement affectée en passant à coté de l’énorme trou noir qui, placé sur sa route, déforme l’espace-temps …Une lentille gravitationnelle, comme on dit, en déviant ses rayons l’a défigurée…Ensuite par le calcul, on a pu évaluer la masse de l’objet intermédiaire qui lui avait sans se faire voir tordu à ce point les traits et on s’est rendu compte qu’il devait faire environ 30 milliards de fois la masse du Soleil…C’est énorme, le Dr James Nightingale du département de Physique de l’Université de Durham, principal auteur de cette découverte estime avoir eu « beaucoup de chance ». Des trous noirs géants on en avait déjà pêché dans l’espace, mais celui-là est un très gros, l’un des plus impressionnants jamais observé.

Certains estiment que la découverte de ce trou noir "ultramassif" a de grandes implications pour notre compréhension future de l'espace. Pourquoi ?

Chaque nouvelle découverte apporte son lot de questions et un trou noir ultra massif de ce gabarit soulèvera soulèvera sans doute des problèmes auxquels on n’avait pas encore pensé…Déjà comprendre où, quand, comment un monstre pareil a pu voir le jour est un mystère qu’il faudra résoudre. Il semblerait que ces trous noirs hors normes se sont formés très tôt dans l’Univers, sans doute à la suite de rencontres entre jeunes galaxies à peine formées qui en fusionnant ont mis en commun leurs étoiles naissantes et au centre où ça se bousculait, sous pression, un trou noir géant s’est crée……Mais c’est peut-être beaucoup plus compliqué, allez savoir, il faut cent fois remettre la théorie en questions et refaire les calculs... En tout cas, cela donne des indications sur les débuts mouvementés de notre monde et nous sommes toujours curieux de savoir comment tout a commencé…



Quelles sont les avancées qui pourraient découler de cette découverte ?

On ne peut jamais prévoir ce qu’on va découvrir… Il y a encore tellement de choses qui nous échappent….Avec mon ami Hubert Reeves, toujours dans un livre pour enfants qui peut servir aux adultes ayant gardé leur curiosité de gamins, nous avons fait un petit tour des questions ouvertes auxquelles les générations futures devront répondre : « l’Univers, ce qu’on ne sait pas encore » donne une idée de ce qu’il faudra chercher. Chaque découverte est une pierre que l’on ajoute à l’édifice de la connaissance et ce trou noir en dépit de sa taille n’est qu’un petit caillou de plus …