Membre du Cercle des économistes, il appartient également au Conseil d’analyse économique (depuis 2004) et à l'International Conference of Commercial Bank Economists (ICCBE). Il préside la Commission des affaires économiques et financières de BusinessEurope, l'Union des industries de la communauté européenne (UNICE, actuelle BusinessEurope) et la Société d’économie politique (depuis 2004).

Il préside l'Observatoire des délais de paiement depuis 2006, et est professeur d'économie et de finance au Magistère Banque Finance de l'université de Paris II.



Parmi ses publications :

Crise une chance pour la France, PUF, 2009 ;

Crise : par ici la sortie, PUF, coll. « Hors collection », 2010 ;

2011, la France à quitte ou double, PUF ;

Quelles réformes pour sauver l'État ?, avec Benoît Cœuré, PUF, coll. « Cahiers du Cercle des économistes », 2011.

2012 : 100 jours pour défaire ou refaire la France, PUF

2016 : La Guerre des Mondialisations, Economica

Son site internet est le suivant : www.betbezeconseil.com