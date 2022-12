Derrière les économies d’énergie réalisées cet automne, la désindustrialisation de l’Europe. Mais aussi quelques bonnes nouvelles

Dans ce contexte, le plan anti-inflation IRA (Inflation Reduction Act) de Joe Biden arrive au pire moment.

Atlantico : Derrière les économies d’énergie réalisées cet automne, à quel point se profile la désindustrialisation de l’Europe ? Dans quelle mesure a-t-elle déjà commencé ?

Michel Ruimy : L’Europe subit une crise énergétique sans précédent, plus grave et plus systémique que celle des krachs pétroliers des années 1970, du fait de sa grande consommation de produits russes (50% pour le gaz, 25% pour le pétrole). La situation actuelle, amplifiée par la pénurie de nombreux matériaux, résulte, en partie, notamment des choix énergétiques initiés ces dernières années : sortie du nucléaire (Allemagne, Belgique, Suisse), extrême dépendance de l’Allemagne et de l’Europe centrale au gaz russe ou encore choix français de différer, depuis dix ans, son programme de renouvellement de centrales nucléaires.

Si la période présente est difficile pour les entreprises, la question énergétique - et de leur compétitivité - se posera avec plus d’acuité encore l’hiver prochain. L’absence de gaz russe, qui se traduira par un manque de plus de 10% de l’énergie totale en Europe, conduira probablement à des coupures d’électricité pour les industriels. Beaucoup de PME (ETI françaises, Mittelstand allemand…) auront du mal à résister à l’inflation, à la hausse des taux d’intérêt et à celle des prix de l’énergie, qui entraîneraient, selon certaines études, un supplément de coût total de 20% pour l’industrie européenne.

Dans ce contexte, le plan anti-inflation IRA (Inflation Reduction Act) de Joe Biden arrive au pire moment. Pour relancer le « made in America » dans des secteurs clés (automobile électrique, batteries, énergies renouvelables), la Maison Blanche fait miroiter près de 400 milliards EUR de subventions, disponibles à partir de janvier 2023, aux entreprises qui installent leurs usines sur le sol américain, attractif également par ses coûts moins élevés de l’énergie. Il ne faudrait pas alors que s’enclenche une spirale mortifère pour les groupes industriels du « Vieux continent », avec des effets irréversibles.

Quelle pourrait être l’ampleur du phénomène ?

Il faut bien saisir l’importance de la crise énergétique sur l’industrie. Sans énergie, il n’y a pas d’industrie, et lorsque les prix de l’énergie sont élevés dans une région, les usines s’implantent ailleurs. Ceci signifie la fermeture d’usines, gages d’emplois qualifiés, de salaires plus élevés que dans les services, de gains de productivité, d’innovations et de survie de territoires éloignés des métropoles.

Les délocalisations de production et les faillites d’entreprises dans des secteurs très consommateurs en énergie risquent de se multiplier si de véritables politiques énergétique et industrielle en Europe ne sont pas mises en place. La première passe par une indépendance énergétique européenne le plus rapidement possible. La seconde doit se traduire par la protection de nos industries stratégiques, par un mécanisme de soutien au prix de l’énergie achetée mais aussi, le cas échéant, par un rapprochement avec les Etats-Unis dans certains secteurs, comme l’énergie ou les données. En effet, dans un monde de plus en plus digitalisé, aucune entreprise ne peut vivre aujourd’hui sans un accès à ses données permanent, sécurisé et à des conditions économiques soutenables. Très consommateur d’énergie, le cloud ne pourra probablement plus être déployé en Europe tel que la Commission européenne l’avait envisagé. Peut-être nous faudrait-il envisager les termes d’un accord avec les Etats-Unis pour assurer, pour les prochaines années, l’accès de nos industries à des clouds, bénéficiant tant du prix américain de l’énergie que des garanties du RGPD.

Telle est la situation de l’Europe qui pourrait subir un choc industriel majeur. L’Europe va devoir prendre des décisions simples et rapides car le mur de la réalité est désormais devant nous.

A quel point l’industrie européenne résiste-t-elle, pour le moment du moins ?

La montée en puissance des tensions internationales a montré la nécessité, pour l’Union européenne, de réduire sa dépendance aux approvisionnements extérieurs les plus essentiels, susceptibles de se tarir notamment en cas de crise géopolitique.

Ce choc est dévastateur pour la souveraineté industrielle européenne car il touche l’énergie, élément-clé pour réussir la décarbonation de l’économie. En outre, va s’ajouter la vive concurrence que se livreront les Etats pour protéger leur industrie (Cf. Plan de l’Allemagne de 200 milliards EUR d’aides aux entreprises et consommateurs débloqués sans coordination avec les autres États membres).

Face à cette situation, l’Union européenne a réalisé d’importants efforts afin de renforcer son autonomie stratégique et accroître la résilience de son industrie en essayant de trouver un nouveau système de fixation du prix de l’énergie. Elle doit le faire de manière coordonnée et rapide au risque d’une reprise de la désindustrialisation.

Dans quelle mesure y-a-t-il malgré tout, des bonnes nouvelles pour l’industrie européenne ? Certains indicateurs nous permettent-ils de ne pas être entièrement pessimistes ?

Le poids de l’industrie dans l’économie européenne n’a cessé de chuter depuis des dizaines d’années. En quelques décennies, si un grand nombre d’États ont subi de plein fouet les répercussions des délocalisations dans les pays à bas coûts, les multinationales, de leur côté, ont été obligées de prendre en compte les tensions géopolitiques persistantes.

La récente succession de crises a jeté une lumière crue - et cruelle - sur le délitement du tissu industriel européen. Elle a été un révélateur pour l’Europe de son incapacité à répondre à des besoins urgents pour protéger sa population. Les dirigeants ont pris conscience de l’importance d’avoir une industrie forte et de la nécessité d’être autonomes et souverains dans certains secteurs critiques (santé, matériaux, matières premières, numérique, composants électroniques).

C’est un grand pas. Tant qu’il n’y avait pas eu cette prise de conscience, il était difficilement envisageable d’engager cette réindustrialisation. Du fait de ce retard, ce processus prendra du temps.