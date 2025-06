GAFAM DU X

Derrière la fermeture des géants du porno, l’explosion des autres canaux de production du X

Depuis le 4 juin, plusieurs géants du porno comme Pornhub ou YouPorn ont bloqué l’accès à leurs sites en France, dénonçant une réglementation qu’ils jugent inefficace et intrusive. Derrière cette bataille juridique et symbolique : la protection des mineurs, l’influence des GAFAM du X, les luttes entre studios, la montée du porno amateur et la marchandisation massive de l’intimité. Entre santé publique, libertés numériques et dérives industrielles, la France affronte une crise inédite mêlant sexe, pouvoir, argent et souveraineté technologique.