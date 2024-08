Simon McCarthy-Jones est professeur associé de psychologie clinique et de neuropsychologie au Trinity College de Dublin, en Irlande. Il a précédemment travaillé à l'université Macquarie (Sydney, Australie) et à l'université Durham (Durham, Royaume-Uni). Ses recherches portent sur trois sujets : les hallucinations auditives verbales (« entendre des voix »), les abus sexuels sur les enfants et le droit à la liberté de pensée.