Démographie, immigration et christianisme : une délicate équation intellectuelle

Une église française, photo d'illustration AFP

Harrison Pitt est rédacteur en chef de The European Conservative. Il coanime "Deprogrammed", une émission d'actualité produite par le New Culture Forum.

La démographie est-elle un destin ? Le philosophe anglais R.G. Collingwood aurait pu dire une ou deux choses à propos d'une telle suggestion. Il pensait que la mentalité générale d'un peuple, bien plus que tout accident séparable de l'esprit, détermine son destin. "Le fait que certains peuples vivent sur une île, écrivait-il, n'a en soi aucun effet sur leur histoire ; ce qui a un effet, c'est la façon dont ils conçoivent cette position insulaire ; par exemple, s'ils considèrent la mer comme une barrière ou comme une autoroute pour le trafic. Collingwood pensait que, tout comme la géographie, la démographie n'est pas le moteur des phénomènes historiques, mais une partie de la "matière première" sur laquelle notre conscience, le véritable artisan de l'histoire, travaille.

La démographie ne peut être un destin si Collingwood a raison de la considérer, avec la langue et la géographie, comme secondaire par rapport à la pensée consciente. Certains pourraient vouloir réconcilier les deux en reliant les faits démographiques à l'état d'esprit, mais ils ne trouveront qu'un chevauchement frappant. En 1945, plus de 70 % de l'ADN britannique remontait à plus de 6 000 ans sur ces îles. En d'autres termes, la composition démographique de mon coin de pays a pratiquement stagné pendant des millénaires. Pourtant, personne ne prétendrait qu'en raison de cette démographie pratiquement immuable, nos habitudes mentales et nos attachements sont tout aussi statiques depuis des milliers d'années. La démographie conditionne beaucoup de choses, mais elle ne détermine rien. Très peu de choses sont prédestinées, et l'attention studieuse portée aux tendances démographiques, même si elle est essentielle pour produire de bonnes sciences sociales, ne fait pas un prophète qualifié.

Qu'il s'agisse de courtiser des blocs électoraux plus favorables pour la gauche culturelle ou de réduire les coûts de la main-d'œuvre pour la droite économique, ce demos cohésif, nécessaire dans une démocratie gouvernée par la loi, est submergé par des niveaux d'immigration exorbitants. Le résultat final sera un xenos, une société d'étrangers : pas toujours hostiles les uns aux autres, bien qu'il y ait aussi ce danger, mais sans les liens d'allégeance, renforcés par l'histoire et la culture partagées, pour maintenir un projet intergénérationnel. Les expériences démographiques à l'aveuglette sont toujours insensées et potentiellement suicidaires.

Avec la minutie et l'exhaustivité qui le caractérisent, Aristote identifie les changements démographiques rapides comme une explication parmi d'autres du chaos social. Il explique dans La Politique :

“Un État n'est pas la croissance d'un jour, ni une multitude réunie par hasard. C'est pourquoi l'accueil d'étrangers dans les colonies, soit au moment de leur fondation, soit par la suite, a généralement produit des révolutions ; par exemple, les Achéens qui s'étaient joints aux Troyens pour fonder Sybaris, étant les plus nombreux, les ont ensuite expulsés ; c'est pourquoi la malédiction s'est abattue sur Sybaris.’”

Aristote a compris que les peuples sont instinctivement groupistes et qu'il leur est difficile, voire impossible, de faire passer de vagues hymnes à l'universalité avant leurs intérêts particuliers en tant qu'entité vivante. L'esprit cosmopolite ne peut perdurer que si tout le monde y adhère. Non seulement cela est improbable en principe, mais il y aura également une tentation de la part des groupes ayant un sens plus ferme de leur propre identité démographique d'utiliser le cosmopolitisme complaisant (à la limite de l'altruisme pathologique) des autres peuples contre eux. Cela se produit déjà dans les démocraties occidentales avancées. Alors que nous nous employons à réécrire notre propre histoire, que nous répondons aux demandes de réparations pour expier les péchés commis par toutes les civilisations et que nous abandonnons nos principes méritocratiques en faveur d'un régime autoritaire de diversité sociale, les tensions interethniques ne sont pas neutralisées. Au contraire, elles s'aggravent, car de telles concessions ne font que légitimer une nouvelle diffamation des peuples occidentaux et étayer de nouvelles revendications contre leur liberté, leur culture et leur prospérité. Les activistes progressistes et les "leaders" tribaux autoproclamés des groupes minoritaires s'enhardissent à exiger encore plus d'extorsions et de représailles, ce qui, à tout autre moment de l'histoire, est le signe indubitable d'une conquête armée. Le cosmopolitisme dans de telles conditions, avec une gauche avide de pouvoir, accro à la politique raciale et aux taux asymétriques d'ethnocentrisme entre les différents groupes, équivaut à un désir de mort.

Mais ces sentiments sont-ils anti-chrétiens ? Beaucoup s'en moquent. Le type de personnes qu'Eric Kaufmann décrit dans Whiteshift comme des "nationalistes ethno-traditionnels" sont pour la plupart non religieuses, beaucoup d'entre elles adoptant une vision nietzschéenne des effets sociaux du christianisme : un obstacle pieux à la vitalité, entraînant une obsession malsaine de la bassesse et une "morale d'esclave" qui prend la faiblesse pour la vertu. La pensée chrétienne, concluent de nombreux ethno-nationalistes, est vouée à sceller le destin des majorités démographiques, en faisant fi de leurs intérêts collectifs légitimes.

Le fait que de nombreux penseurs chrétiens de premier plan fassent preuve de cette même complaisance à l'égard des questions démographiques n'est pas d'un grand secours. "Selon le théologien post-libéral John Milbank, "le christianisme est totalement incompatible avec le nationalisme en tant que valeur centrale déterminante". D'un certain point de vue, cette affirmation n'est pas contestée. La tradition chrétienne de philosophie politique considère que les nations, bien qu'elles soient des entités indépendantes ayant droit à leurs propres attaches ancestrales, ne doivent pas être fragmentées selon les principes de la paix de Westphalie (1648), mais trouver leur place dans la tapisserie supranationale que l'on appelait autrefois la chrétienté. La nation ne peut exercer aucune autorité suprême en dehors de cet ensemble plus vaste. Sur ce point de théologie politique fondamentale, Milbank a raison.

Pourtant, lorsqu'il accuse le National Conservatism de Yoram Hazony d'avoir des "connotations racistes", laissant entendre que toute personne favorable aux contrôles de l'immigration pour des raisons autres que logistiques ("dépression salariale" et "viabilité sociale") aspire à un monde de pureté raciale, il est bien loin du compte. Il va sans dire que le nazisme était catégoriquement et consciemment anti-chrétien. Il a déclaré une guerre totale contre l'enseignement évangélique de la fraternité universelle dans le Christ et s'est violemment battu pour une Volksgemeinschaft purgée des éléments "étrangers" (Volksfremde). Des groupes prétendument "sous-humains" ont été exterminés en tant que polluants intolérables. Cela ne ressemble en rien au credo chrétien qui, précisément parce qu'il n'a jamais considéré la race comme une catégorie morale, a fait des milliards d'adeptes dans des régions du monde extrêmement différentes, d'Addis-Abeba à Alexandrie en passant par Winchester et Wenzhou.

Est-il pour autant "raciste" que les habitants de Winchester, par amour pour leurs ancêtres qui ont construit la ville plutôt que par haine anti-chrétienne pour ceux qui ne l'ont pas fait, veuillent que la seule maison qu'ils possèdent reste majoritairement anglaise ? Si les habitants de l'Éthiopie sont fondés à vouloir que leur capitale reste majoritairement éthiopienne, il est tout aussi moralement admissible que le chrétien anglais s'oppose à l'afflux non sollicité d'étrangers dans sa patrie. En outre, il ne se justifie pas simplement pour des raisons logistiques liées au logement ou aux pressions salariales, mais parce que l'immigration à grande échelle risque de faire basculer l'équilibre démographique d'une manière qui dilue l'importance des liens ancestraux, de sorte que la loyauté nationale n'est plus un fait émotionnel d'appartenance intergénérationnelle, mais doit être enseignée, laborieusement et avec des chances limitées de succès, par le biais de programmes d'éducation civique en bois et peu inspirants. Milbank semble rejeter cette idée, ce qui est son droit. Mais il a tort de condamner les personnes qui ne souhaitent pas voir leur quartier se transformer en un paradis multiculturel en les qualifiant d'extrême-droite, de diviseurs ou d'anti-chrétiens. La force du christianisme dans ces domaines est qu'il envisage un ordre de nations et de peuples distincts sans faire de la race ou d'une hiérarchie de Volksgeister inimitables un principe dogmatique.

La Bible ne dépeint pas un ensemble dispersé d'individus atomisés ou nomades. Son commandement d'évangéliser prend pour acquis le fait que les êtres humains s'organisent naturellement et justement en peuples cohérents : "Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit". (Matthieu 28:19-20) Saint Paul n'a pas frappé à toutes les portes de Thessalonique comme une sorte de proto-témoin de Jéhovah. Il a adressé sa sagesse divinement inspirée aux Thessaloniciens, comme il l'a fait pour les Romains, les Galates, les Éphésiens, etc.

Dans le même ordre d'idées, l'érudit catholique Adrian Vermeule, par ailleurs convaincant, a exprimé son mépris pour les instincts de "ne pas me marcher dessus" des Américains blancs de la classe ouvrière : "La culture tyrannophobe, campagnarde et peu anglophone, dit-il, est irrémédiable et ne peut être qu'éliminée, pas baptisée. Il a en outre appelé à une politique d'immigration qui donne une "priorité lexicale" aux catholiques : "Cela favorisera de manière disproportionnée les immigrants d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine... Cela nécessitera en fait l'ouverture de la frontière sud des États-Unis. Toute opposition, conclut M. Vermeule, est un "indicateur troublant de racisme et de classisme". Les sages paroles de saint Paul restent donc lettre morte : "Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. (Timothée 5:8)

Comment cela s'accorde-t-il avec la suggestion de Vermeule selon laquelle le noyau majoritaire des États-Unis doit être éliminé, plutôt que d'être racheté par un renouveau chrétien du type de celui qu'il sera essentiel (compte tenu de ses dons intellectuels) de susciter ? Un pays ressemble beaucoup à une famille, même si celle-ci peut, au moins à une échelle très limitée, accueillir de nouveaux membres. Supplanter une population ancestrale établie de longue date et raisonnablement homogène parce qu'elle n'est pas suffisamment réceptive à l'intégrisme catholique de Vermeule n'est guère mieux que l'espoir gauchiste qu'un changement démographique irréversible fera naître un électorat plus enclin à voter en faveur d'une équité draconienne fondée sur la race. Les intellectuels conservateurs ne doivent pas abandonner leurs concitoyens. Ce serait un peu comme si un père abandonnait sa propre famille ingouvernable parce qu'il y a une alternative plus calme et plus attrayante plus loin. En outre, la simple allégeance confessionnelle n'est pas une garantie de foi sincère. Comme l'explique saint Augustin dans La Cité de Dieu, "des fils de l'Église se cachent parmi les impies, et il y a de faux chrétiens dans l'Église". Confrontée à l'existence d'incroyants, ajoute-t-il, "la Cité pèlerine du Christ-Roi [...] ne doit pas considérer comme une tâche stérile de supporter leur hostilité jusqu'à ce qu'elle les trouve en train de confesser la foi". En tant qu'amoureux du Christ, nous sommes appelés à évangéliser tous les peuples, et non à "éliminer" des groupes supposés "irrécupérables" pour faire de la place à ceux qui sont déjà oints.

Il doit également exister un noyau culturel continu dans lequel les immigrants peuvent s'intégrer, comme cela a été le cas aux États-Unis au milieu du XXe siècle, ce qui a permis aux diasporas juive et irlandaise en particulier d'entrer dans la famille américaine en tant que membres indiscernables de l'élite WASPish qui était auparavant plus restrictive. Mais ce noyau culturel (même lorsqu'il est accueillant pour les nouveaux arrivants qui se fondent progressivement dans la majorité démographique par l'assimilation et les mariages mixtes) se chevauchera toujours dans une certaine mesure avec l'ethnicité, parce que l'ethnicité est une catégorie démographique et que la démographie et la culture ne varient pas de manière totalement indépendante l'une de l'autre. La culture chinoise naît des attaches ancestrales des Chinois, qui évoluent sans cesse mais n'en sont pas moins identifiables. Ils vivent dans un pays qui, dans ses moindres détails, témoigne des sacrifices de leurs propres ancêtres. Pourtant, pour être fiers de cet héritage, lié comme il l'est à un sentiment de connexion ancestrale, les Chinois ne sont pas obligés de haïr les étrangers dont ils ne partagent pas l'ascendance. Et si certains pays occidentaux peuvent avoir évolué vers une compréhension légèrement plus large de l'appartenance, l'esprit d'appartenance mourra complètement si la plupart des personnes résidant dans des nations comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis sont d'origine étrangère, n'ont aucun lien ancestral avec le lieu qui puisse inspirer une allégeance à l'échelle, et se soucient davantage de la suite de dieux vénérés dans leur propre patrie que des pieux du pays dans lequel ils ont choisi de vivre.

Ce n'est pas non plus un hasard si les régions les plus homogènes du monde affichent des niveaux de solidarité et de confiance sociale plus élevés. Selon Robert Putnam, le plus grand spécialiste des sciences sociales dans ce domaine, "dans les zones locales des États-Unis, de l'Australie, de la Suède, du Canada et de la Grande-Bretagne, une plus grande diversité ethnique est associée à une plus faible confiance sociale et, au moins dans certains cas, à un plus faible investissement dans les biens publics". Cette tendance gênante est négligée par certains conservateurs du "bien commun", dont certains prônent admirablement un renouveau de l'enseignement social catholique tout en ne parvenant pas à apprécier le sens de l'identité partagée qui rend possible une culture de soutien mutuel. Patrick Deneen a critiqué Douglas Murray pour ses attaques contre l'intensification du racisme anti-blanc des progressistes de gauche. Il affirme que le succès du populisme nécessitera une coalition multiraciale de la classe ouvrière que les "lamentations anti-éveillées" insensibles de Murray risquent d'aliéner.

Pourtant, comme l'affirme M. Kaufmann, les pays en développement servent d'exemple pour illustrer ce que le culte de la diversité peut engendrer dans la pratique. Dans des pays très diversifiés comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Liberia et la République démocratique du Congo, explique-t-il, il est plus difficile pour les gouvernements de se mettre d'accord sur la construction d'une route ou d'un hôpital, sur les produits à taxer ou sur la répartition des richesses et des postes gouvernementaux, car ces décisions modifient la distribution des bénéfices entre les groupes ethniques concurrents. Le risque est que nos propres sociétés, intoxiquées par l'idée que la diversité est une force, ressemblent progressivement à ces champs de bataille dysfonctionnels et tribaux. Tout récemment, nous avons vu des élèves blancs d'une école primaire londonienne se voir refuser l'accès à un soutien extrascolaire au nom de l'équité raciale. Cette situation est inévitable lorsqu'un régime gavé de multiculturalisme conditionne les gens à évaluer les biens publics en fonction de leur propre intérêt communautaire étroit, plutôt que de celui de la nation dans son ensemble - ou, pire encore, en fonction de l'intérêt d'autres personnes, y compris d'autres minorités.

La coalition multiethnique et ouvrière de Patrick Deneen a donc peu de chances de fonctionner. Quels que soient nos idéaux chrétiens, nous devons faire face au monde tel que nous le trouvons, et les faits suggèrent certainement qu'en tant qu'espèce, notre don pour le tribalisme sans compromis est plutôt un obstacle. La cohésion semble exiger un certain degré d'homogénéité. Cela explique en grande partie l'abandon par la gauche progressiste des anciennes valeurs syndicales au profit de l'attisement cynique des griefs raciaux, les minorités étant traitées comme de l'amadou sec pour une tempête de feu de politique identitaire contre les populations d'accueil "oppressives". (Il s'avère que des groupes comme "les Anglais" ou "les Français" - si souvent moqués comme des concepts mystérieux par les libéraux qui feignent la perplexité quand cela les arrange - existent soudain en tant que catégories définissables, tant que ces peuples sont ciblés pour les prétendus péchés de leurs ancêtres). Soutenir la poursuite de l'immigration sans tenir compte de la proximité culturelle ou de la loyauté encouragée par les liens ancestraux fait de la politique identitaire une tentation inévitable pour une gauche moderne par ailleurs dépourvue d'objectif. La spirale de ressentiment et de chaos interethnique qui en résulte est pratiquement inévitable. En d'autres termes, comment le mouvement "Black Lives Matter" se porte-t-il au Japon ?

Le niveau extraordinaire d'immigration dans les foyers nationaux de peuples qui n'ont jamais exprimé le désir d'une modification aussi rapide et irréversible de leur vie sociale et de leur équilibre démographique est une grave injustice. Pourtant, elle se poursuit à un rythme soutenu, aidée en cela par une politique de deux poids deux mesures qui oblige les populations ancestrales des pays d'Europe et d'Amérique du Nord à supporter une diversité illimitée, alors que tous les autres endroits du monde sont autorisés à protéger leur caractère local distinctif. Sir Roger Scruton, dans un article par ailleurs magistral sur Enoch Powell, passe à côté de ce point : "La vision libérale des droits, en tant que possessions universelles qui ne font aucune référence à l'histoire, à la communauté ou à l'obéissance, a changé [le sens général de la nation]. Les peuples indigènes ne peuvent prétendre à aucune antériorité..." Au contraire, le mépris libéral pour les liens ancestraux n'est pas universel, mais appliqué avec une malice sélective. La BBC remarquera à juste titre que la Chine encourage l'"immigration massive" de colons chinois Han au Tibet, suscitant des craintes compréhensibles que le droit des Tibétains à l'autodétermination en tant que peuple soit menacé. Ce n'est que lorsque les élites des sociétés occidentales imposent un changement démographique sans précédent à leurs propres populations contre leur gré que les habitants de pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, peut-être parce qu'ils souffrent du désavantage d'être majoritairement blancs et donc moralement compromis, doivent soit célébrer la politique, soit risquer d'être maltraités.

À l'époque du fameux discours de Powell sur les rivières de sang, un sondage a révélé que 74 % des Britanniques étaient d'accord avec ses avertissements, tandis que 15 % seulement s'y opposaient. Aujourd'hui, une écrasante majorité reste favorable au restrictionnisme. Selon un sondage YouGov, 61 % des Britanniques estiment que l'immigration est trop élevée, un chiffre qui atteint les 80 % chez les électeurs conservateurs de 2019. Dans l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem sert de foyer à toutes les nations sauvées. La ville sainte, "éclairée" par la gloire de Dieu, n'est pas un globo-homo céleste situé dans l'au-delà. "Les nations sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leurs honneurs. Il y a aussi l'image splendide de l'arbre de vie, dont les feuilles ne sont pas faites pour le soutien spirituel d'individus dispersés, mais pour "la guérison des nations" (Apocalypse 22:2). (Apocalypse 22:2)

Les inquiétudes du public face à des changements démographiques irréversibles sont valables pour toutes sortes de raisons conservatrices séculières, qu'il s'agisse de la crainte de conséquences involontaires ou du respect prudent de la sagesse cumulative intégrée dans des arrangements sociaux établis de longue date. Mais tant que le sentiment de communion spéciale avec son propre peuple ne se transforme pas en suprématie raciale ou en haine violente des étrangers, les enseignements de l'Évangile ne rendent pas le réalisme démographique moins acceptable pour les conservateurs chrétiens. Il n'y a pas de conflit entre l'amour du Christ et la préservation du don divin d'un foyer national, y compris les conditions fragiles d'appartenance sans lesquelles il périra.

Cet article a initialement été publié sur la revue The European Conservative. Retrouvez l'article original en cliquant sur le lien.