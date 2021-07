Démographie : ces deux méthodes quasi infaillibles pour faire (re)monter la natalité

Donner du temps et de l'argent aux futurs parents leur permet d'envisager de faire plus d'enfants.

Tomas Sobotka est responsable du groupe de recherche "Fertilité et famille" et rédacteur de l'Annuaire de Vienne sur la recherche démographique à l'Institut de démographie de Vienne (Académie des sciences autrichienne) / Centre Wittgenstein pour la démographie et le capital humain mondial.

Atlantico : La démographie dans les pays occidentaux est un problème majeur depuis plusieurs décennies, car la plupart des pays sont en dessous du taux de remplacement. Quelles sont les principales causes de cette situation ?

Tomas Sobotka : Il est important de noter que de nombreux pays riches connaissent encore une augmentation de leur population, en partie due à l'immigration. Les tendances démographiques dans l'Europe d'aujourd'hui sont déterminées par une combinaison conjointe de taux de fécondité relativement bas (très bas dans le Sud et dans certaines parties de l'Europe du Sud-Est et de l'Est), de migration (immigration relativement forte à l'Ouest, au Nord et dans le Sud, émigration en Europe du Sud-Est et de l'Est) et de mortalité (augmentation de l'espérance de vie et de la longévité). Ensemble, ces facteurs poussent les tendances démographiques en Europe dans des directions différentes : par exemple, la plupart des pays d'Europe occidentale et septentrionale ont connu une augmentation soutenue de leur population au cours des dernières décennies, alors que les populations des pays d'Europe du Sud-Est et de l'Est ont rapidement diminué.

Les taux de fécondité dans tous les pays riches (à l'exception d'Israël) sont en effet égaux ou inférieurs au "seuil de remplacement" (qui est d'environ 2,1 enfants par femme). Certains pays, comme l'Italie et l'Espagne (ou la Corée du Sud et le Japon) ont des taux de fécondité très bas, inférieurs à 1,5 enfant par femme. Les femmes espagnoles nées en 1978 ont en moyenne moins de 1,4 enfant et environ 25% sont restées sans enfant.

En simplifiant quelque peu, quatre raisons principales expliquent la faible fécondité

La plupart des gens préfèrent une taille de famille relativement faible, deux enfants étant la norme la plus courante. Il est devenu inhabituel pour les couples de prévoir d'avoir quatre enfants ou plus. Il y a différentes raisons à cela, notamment le fait que la plupart des femmes sont bien éduquées et veulent travailler. En outre, certaines personnes ont peur de ne pas être de bons parents ou pensent que le fait de ne pas avoir d'enfants est bon pour l'environnement.

Nous avons accès à une contraception fiable (y compris la contraception post-coïtale) et, dans de nombreux pays, également à l'avortement. Cela a permis de réduire le nombre de grossesses et de naissances non désirées et non planifiées, qui étaient plus fréquentes dans le passé.

Nous sommes confrontés à de nombreux conflits et à des préférences et objectifs contradictoires au cours de notre vie. Ces facteurs, y compris les différences entre les préférences des partenaires, les ambitions concurrentes en matière de loisirs et de carrière, signifient souvent que beaucoup d'entre nous reportent la parentalité à un âge plus avancé ou réduisent leurs projets familiaux. En outre, de nombreuses personnes n'ont pas de partenaire ou ont le sentiment de ne pas avoir trouvé le bon partenaire pour avoir des enfants, ou encore de ne pas être suffisamment soutenues par leur partenaire (masculin).

Il existe de nombreux autres obstacles qui nous empêchent de réaliser nos projets familiaux : le manque de logement adéquat, le manque de ressources économiques, l'instabilité de l'emploi, l'infertilité et les problèmes de santé, ou les difficultés à combiner la carrière et la vie de famille. Dans certains pays, les femmes en particulier sont confrontées à beaucoup plus d'obstacles sur le marché du travail ou à des pressions normatives pour assumer des responsabilités familiales. Cela peut être contre-productif et conduire à des taux de mariage et de fécondité très bas, comme en Asie de l'Est (Japon, Taïwan et Corée du Sud, notamment).

Offrir un soutien financier et du temps pour faire face à l'arrivée d'un bébé est-il le meilleur moyen d'augmenter le taux de natalité d'un pays ?

C'est peut-être le cas dans certains pays, notamment lorsque de nombreux couples sont confrontés à des pressions financières. Mais en raison de tous les autres facteurs qui influencent la fécondité, et aussi parce que les enfants coûtent cher, même avec un certain soutien financier, l'impact potentiel des politiques financières pour stimuler les taux de natalité est limité, et conduit souvent à une hausse temporaire de la fécondité plutôt qu'à son augmentation durable. Pour que les politiques familiales aient un impact à plus long terme, il est important de créer un ensemble stable, universel et complet de politiques qui répondent aux différents besoins et préférences des différents couples. Même dans ce cas, les politiques ne peuvent souvent pas s'attaquer correctement à de nombreux facteurs de faible fécondité, tels que l'incertitude économique dans les pays connaissant un taux de chômage élevé et l'instabilité de l'emploi.

La principale motivation des politiques familiales est donc de soutenir les familles et les enfants et de réduire certains des obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils planifient une famille. Cela peut contribuer à stabiliser la fécondité à long terme et à empêcher qu'elle ne continue à baisser à l'avenir.

Vous avez étudié les taux de natalité dans de nombreux pays. Existe-t-il des politiques concrètes qui favorisent les naissances ou bien chaque pays, voire chaque famille, réagit-il différemment en fonction de ses besoins ?

Les pays diffèrent les uns des autres en fonction de leur culture, de leur développement économique, de leur marché du travail et d'autres facteurs. Mais il existe certaines caractéristiques fondamentales des politiques familiales qui contribuent à soutenir les taux de natalité dans les différents pays et groupes de population et qui donnent aux couples plus de liberté pour réaliser leurs projets de fécondité et s'occuper de leurs enfants.

D'une manière générale, l'ensemble idéal de politiques devrait être complet (par exemple, répondre aux différents besoins de différents couples et familles), stable (les changements fréquents dans les politiques familiales les rendent imprévisibles et difficiles à comprendre), universel (lorsque toutes les familles ont droit à une politique donnée, elles sont plus faciles à comprendre et plus utiles ; les politiques qui sont conditionnées par le revenu des parents, leur statut marital ou le nombre d'enfants sont souvent beaucoup moins utiles et durables - il devrait donc y avoir un financement suffisant pour maintenir ces politiques sur une longue période). Elles devraient également favoriser la flexibilité des couples dans la combinaison de leur vie professionnelle et familiale, par exemple en leur offrant des choix flexibles quant à la durée du congé parental et des congés de garde d'enfants, à la recherche d'un emploi à temps partiel ou à temps plein, aux options de garde d'enfants ou au partage des périodes de congé entre la mère et le père.

En ce qui concerne les choix politiques spécifiques, les points suivants sont particulièrement importants :

- Offrir un congé parental bien rémunéré et suffisamment souple pour que les partenaires puissent choisir sa durée et son partage.

- Offrir des services de garde d'enfants abordables, accessibles et de qualité, en particulier pendant les trois premières années de la vie des enfants.

- fournir un soutien financier aux familles tout au long de la vie des enfants (jusqu'à ce qu'ils atteignent l'indépendance économique)

- Soutenir la flexibilité de l'emploi pour les parents

- Soutenir les jeunes adultes dans la phase de leur vie qui précède la fondation d'une famille, afin qu'ils puissent trouver un emploi décent (une bonne éducation, une formation professionnelle et un marché du travail qui fonctionne sont essentiels) et devenir indépendants (la disponibilité d'un logement est importante).

Les problèmes de natalité peuvent-ils vraiment être résolus ou simplement atténués ?

Cela revient à poser des questions spécifiques sur ce que sont les "problèmes de natalité". La plupart des pays ayant un taux de fécondité modérément bas, comme la France, la Suède, les États-Unis ou les Pays-Bas, ne devraient pas vraiment s'inquiéter des taux de natalité. Les sociétés peuvent prospérer et se développer avec une fécondité modérément faible, éventuellement avec l'aide de l'immigration. Il n'est pas nécessaire de pousser la croissance démographique à un niveau plus élevé.

Mais la question est différente pour les sociétés qui connaissent des taux de fécondité très bas, comme les pays d'Europe du Sud et d'Asie de l'Est. Ces sociétés ne sont généralement pas très favorables aux familles et aux enfants et un ensemble de politiques familiales larges et flexibles peut les aider à changer cette situation et à atteindre un taux de natalité légèrement plus élevé à l'avenir.