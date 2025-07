Mémoire

Démence : les jeunes générations sont-elles vraiment moins susceptibles de développer ce trouble, comme l’affirme une étude récente ?

En analysant plus de 62 000 septuagénaires issus de cohortes américaines et européennes, des chercheurs constatent une chute de la démence chez les personnes nées après 1940 ; l’algorithme qu’ils ont mis au point concorde à 85 % avec les diagnostics cliniques. Reste que l’étude ne porte que sur des pays à hauts revenus, ignore les sous-types de démence et sous-estime forcément les régions pauvres, où la maladie est peu dépistée. Or, selon l’OMS, la démence devrait toucher 139 millions de personnes en 2050, surtout dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où espérance de vie en hausse, manque de soins et inégalités sociales forment un cocktail explosif.