Découvrez grâce à nous les personnalités préférées des étudiants de Sciences Po : le poisson pourrit toujours par la tête !

Le palmarès des personnalités préférées des étudiants de Sciences Po a été dévoilé.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Sciences Po a vocation à former les futures élites de notre pays. Ses étudiants seront dans quelques années ambassadeurs, préfets, ministres, députés. Quant aux moins bons d’entre eux, ils deviendront professeurs à Sciences Po !

Les étudiants de cette prestigieuse école scrutent la France et le monde. Ils savent donc énormément de choses que nous ignorons. Tournons-nous vers eux et vers leur savoir.

En tête du palmarès de leurs personnalités préférées figure une certaine Alexandria Ocasio-Cortez. Vous ne savez pas qui c’est ? Nous non plus jusqu’à ce que nous allions sur Wikipedia. Ce qui nous a permis de découvrir qu’elle était une représentante démocrate au Congrès. Elle incarne l’aile la plus à gauche du parti de Joe Biden. Et il est permis de penser qu’elle considère le président des Etats-Unis comme un Trump en plus doux. Comme son nom l’indique, elle est d’origine hispanique ce qui rajoute à la séduction qu’elle opère sur les étudiants de Sciences Po.

Elle est suivie de près par Jacinda Ardern. Là aussi nous avons dû recourir à Wikipedia. Elle est Premier ministre travailliste de Nouvelle-Zélande. Elle pense bien. Quand elle était encore étudiante, elle s’est rendue aux Etats-Unis pour y travailler comme bénévole dans une soupe populaire. Un témoignage éclairant de son amour pour les pauvres.

Mais ce n’est pas uniquement pour cela qu’elle est plébiscitée par les étudiants de Sciences Po. Une fois Premier ministre elle est allée assister à une session des Nations Unies avec son bébé de 3 mois dans les bras.

Peut-être voulait-elle lui faire connaître du pays ? Entre la Nouvelle-Zélande et New York, il y a des milliers et des milliers de kilomètres. Un bien long voyage pour un nourrisson. L’hypothèse donc la plus plausible est que Jacinda Ardern voulait attirer l’attention des médias sur elle. Opération réussie. La photo de cette jeune maman avec son bébé dans les bras a fait la Une des journaux. Et c’est ainsi que sa notoriété est parvenue à la Rue Saint-Guillaume où on gobe tout.

Le reste de cette liste amoureuse est beaucoup moins original et même d’une affligeante banalité. On y trouve en bonne place Jean-Luc Mélenchon suivi de près par Sandrine Rousseau et Christiane Taubira. Même Philippe Poutou qui n’est rien a droit à une mention. On ne s’explique pas pourquoi Assa Traoré et Aymeric Caron ne figurent pas dans ce palmarès. Une prochaine fois peut-être ?

