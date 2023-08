Déconstruire les maths : le mauvais calcul des ethno-mathématiques

Des lycéens avec leur professeure de mathématiques dans une salle de classe.

Vouloir « déconstruire et délégitimer » les mathématiques en tant que forme sournoisement codée du suprémacisme colonial occidental blanc n’est jamais que le faux nez du projet de déconstruction et délégitimation de l'ensemble de la société occidentale elle-même.

Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.

Comment une matière académique aussi apparemment abstraite et non idéologique que les mathématiques peut-elle devenir inutilement politisée ? Assez facilement, de nos jours.

La Quality Assurance Agency (QAA) est un organisme indépendant qui conseille les universités britanniques sur le contenu des cours et évalue leur valeur selon ses propres critères. Si votre université n’enseigne pas conformément à la liste de contrôle arbitrairement conçue de la manière dont la QAA dit qu’elle devrait enseigner, elle sera alors considérée comme dispensant une éducation médiocre aux étudiants, que ce soit réellement le cas ou non.

En conséquence, certains mathématiciens ont été alarmés par un projet de document intitulé « Subject Benchmark Statement on Mathematics, Statistics and Operational Research (MSOR) » que la QAA a publié en septembre 2022. Le document avait explosé en taille depuis sa précédente itération de 2019, passant de 23 pages à 34. Pourtant, la plupart du contenu supplémentaire ne concernait pas du tout des questions liées aux mathématiques, mais des considérations en matière d'égalité, de diversité et d'inclusion (EDI), dont beaucoup étaient centrées sur le sous-domaine très contesté de la théorie critique de la race (CRT). Que s'était-il passé entre-temps ? En mai 2020, la mort de George Floyd a soudainement tout changé, y compris, semble-t-il, la structure même des mathématiques.

Chiffres étranges

Pensant que cela ne tenait tout simplement pas la route, certains universitaires sceptiques ont écrit deux lettres ouvertes à la QAA en novembre 2022 et mai 2023. Cette dernière a répondu à une version finale du programme QAA parue en mars, s'opposant à ses instructions orwelliennes. que « les valeurs de l’EDI devraient imprégner le programme [de mathématiques] et tous les aspects de l’expérience d’apprentissage ». Selon les dissidents : « Nous pensons que la seule chose qui devrait imprégner le programme de mathématiques, ce sont les mathématiques… Les étudiants devraient pouvoir étudier les mathématiques sans avoir à payer pour leur propre endoctrinement [via les frais de scolarité] ».

L’un des principaux signataires était le Dr John Armstrong, lecteur en mathématiques financières au King’s College de Londres. Il a noté que les directives de la QAA impliquaient désormais que les mathématiques elles-mêmes étaient une quête colonialiste intrinsèquement blanche, une forme de rationalité étrangère cruellement imposée d’en haut à de malheureux peuples sujets non blancs contre leur volonté numérique expresse.

Cependant, « le colonialisme n’a aucun rapport avec la validité des mathématiques », a soutenu Armstrong, se plaignant que, « aussi étrange que cela puisse paraître », les gauchistes de QAA qui ne sont pas d’accord « ne croient pas que la connaissance rationnelle soit supérieure aux autres types de connaissance. Dans cette vision du monde, il n’est pas insultant de suggérer que les non-Européens préfèrent « d’autres modes de connaissance » à la rationalité et à la science.

Et là, nous sommes au cœur du problème. La tentative de déconstruire et de délégitimer les mathématiques en les considérant comme une autre forme sournoisement codée de suprémacisme colonial occidental blanc n’est qu’une autre façon de tenter de déconstruire et de délégitimer l’intégralité de la société occidentale elle-même – même jusqu’à la proposition auparavant totalement anodine et apparemment fondamentale selon laquelle 2+ 2=4.

En 2020, l'universitaire américaine Laurie Rubel, qui dispensait alors un cours pour professeurs stagiaires en enseignement des mathématiques au Brooklyn College de New York, est devenue brièvement célèbre après avoir lancé une campagne sur Twitter, #takebackmath, qui visait à récupérer l'ensemble du domaine de sa prétendue capture par mâles hétérosexuels blancs. Selon Rubel, « l’idée selon laquelle les mathématiques (ou les données) sont neutres ou objectives est un MYTHE ».

Anticipant correctement les objections probables « bien sûr, les mathématiques sont neutres parce que 2+2=4 » plus « les objections liées (et effrayantes) « les mathématiques sont pures » et « protégent les mathématiques » » à sa ligne de pensée, Rubel a estimé que tout une telle argumentation « pue le patriarcat suprémaciste blanc ». Dans la mesure où il est possible de suivre la pensée de Rubel, l’idée selon laquelle les mathématiques devraient rester « pures » était « effrayante » car elle faisait écho au désir de garder la race blanche pure également.

Au lieu d'apprendre aux enfants à compter correctement, "Je préfère penser à nourrir les gens et à protéger la planète (avec les mathématiques au service de leurs objectifs)", Rubel a signé sa campagne, accompagnée d'émojis émétiques de la planète Terre et d'une chaîne. de petits coeurs d'amour colorés.

Imprécision géométrique

Comment en sommes-nous arrivés ici ? Un homme avec une réponse était James Lindsay, un mathématicien et écrivain qui dirige New Discourses, un site Web consacré à exposer la longue marche du dogme CRT à travers toutes nos institutions. Selon lui, le 8 juin 2020, il avait publié un « Woke Mini », une série d’anti-définitions courtes et pointues d’une idée ou d’une chose commune, conçues pour faire la satire de la théorie critique d’extrême gauche et devenir virales en ligne. Celui-ci disait : « 2+2=4 : Une perspective dans les mathématiques blanches et occidentales qui marginalise les autres valeurs possibles. »

Malheureusement, dit Lindsay, ce mème particulier est devenu un peu trop viral et j'ai donc introduit par inadvertance un virus conceptuel dans la Woke Matrix. Divers gauchistes étaient en fait d'accord avec le point de vue de la plaisanterie de Lindsay, comme Michael J. Barany de l'Université d'Édimbourg, qui avait lui-même anticipé le mème de Lindsay en 2019 avec un tweet étrangement similaire disant « 1+1=2 est un discours hégémonique et ne le faites pas ». Ne laissez personne vous dire le contraire » – la différence étant que, contrairement à Lindsay, Barany le pensait réellement.

Shraddha Shirude, professeur d'ethnomathématiques et responsable du programme d'études ethniques de l'État de Washington, a tenté de renverser la situation sur les « haineux » qui étaient d'accord avec le scepticisme de Lindsay en demandant à ses partisans comment ils pouvaient transformer la somme manifestement incorrecte 2+2=5 en une « vraie déclaration ». Une meilleure question pourrait peut-être être : « Pourquoi voudrait-on essayer ? »

La réponse de Lindsay fut qu’en raison des anciennes normes quasi universelles déstabilisatrices de signification sociale, le grand public aurait éventuellement besoin d’une caste de prêtres spéciale suffisamment éclairée pour intervenir et interpréter la réalité à sa place. Naturellement, ces grands prêtres seraient les universitaires déconstructionnistes eux-mêmes, qui seraient trop heureux d’informer les prolétaires ignorants qui les entourent que, par exemple, 2+2 égale réellement 5, ou que les femmes peuvent avoir un pénis.

Comme l'explique Lindsay, ces hiérophantes académiques ne souhaitent pas prouver 2+2=5 en tant que tel, comme les lecteurs des tweets de Shirude peuvent le présumer au départ, mais plutôt démontrer « que 2+2 peut égaler 5, même si ce n'est pas obligatoire, » Tout comme un pénis peut être égal à un homme, mais ce n'est plus obligatoire désormais, selon les principes de la théorie critique contemporaine. Ainsi, tout comme le genre et le sexe sont désormais censés exister sur un spectre infini, la réponse à la question 2+2 existe également ; il pourrait tout aussi bien être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou peut-être même 12 569,333³, tout comme un pénis pourrait désormais être un homme, une femme, un homosexuel, un intersexué ou un parmi mille. d'autres options entièrement inventées également.

Considérez l’affirmation d’avril 2023 de Sir Keir Starmer, chef du parti d’opposition travailliste britannique de gauche, selon laquelle « 99,9 % des femmes n’ont bien sûr pas de pénis ». En fait, 100 % n’ont pas de pénis, car ce sont des femmes. Pourtant, affirmer cela serait désormais considéré comme une exclusion pour beaucoup de ceux de gauche, de sorte que la perspective que 0,1 % des femmes aient un pénis doit être laissée en suspens. Dans les années à venir, M. Starmer sera peut-être amené à affirmer que « 99,9 % des 2+2 ne sont pas égaux à 5 » – c’est précisément le même genre de « logique » qui est en jeu ici. Pourtant, une fois admise cette proposition statistique douteuse, les hommes dotés d’un pénis peuvent soudainement être autorisés à participer aux sports féminins.

Se tromper dans vos calculs

Mais comment prouver que, dans de rares occasions, 2+2 peut effectivement égaler 5 ? Lindsay a répertorié certaines des réponses en ligne suggérées au défi impossible de Shraddha Shirude. Inutile de dire qu’ils étaient incroyablement stupides.

Peut-être, a-t-on suggéré, possédez-vous des balances électroniques légèrement imprécises, mesurant seulement au gramme près. En y mettant 2,3 grammes de sucre, cela n’en mesurerait que 2. Ensuite, en y mettant encore 2,3 grammes de sucre, cela en mesurerait à nouveau 2. Mais si vous mettez les deux portions de 2,3 grammes en même temps, cela totaliserait 4,6 grammes, qui seraient ensuite arrondis par la balance à 5 grammes, le nombre entier le plus proche. Par conséquent, vous venez d’ajouter 2 grammes à 2 grammes et vous en obtenez 5. Sauf que ce n’est pas le cas, n’est-ce pas ? Votre balance ne fonctionne tout simplement pas correctement.

La non-réponse préférée de Lindsay au défi impossible de Shirude était que « 2+2=5 lorsque le symbole « 2 » fait [en fait] référence à la valeur « 2,5 », ce qui revient à dire « violet » signifie « orange » lorsque le mot « violet » fait en fait référence à la couleur « orange », c'est-à-dire lorsque vous souffrez d'aphasie sévère.

Pourtant, comme Lindsay l'a démontré, l'application d'une telle pensée aux mathématiques n'est qu'une extension de ce que les éveillés ont déjà fait à toutes les autres sphères de la vie humaine : le mot « femme » signifie généralement « femme humaine adulte », par exemple, sauf sur ces occasions étranges où ce n'est pas le cas, et cela commence soudainement à signifier « Dylan Mulvaney » pour une raison quelconque. Cela revient, analogiquement, à dire que « 2 » signifie généralement « 2 », sauf dans les rares cas où ce n’est pas le cas.

Seulement une fraction de la vérité

Un des premiers documents clés de ce projet bizarre de dissolution sociale via des moyens numériques est venu dans l'article de l'universitaire de l'éducation Alan J. Bishop « Western Mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism », paru dans la revue (non mathématique) Race & Class en 1990.

Bishop a admis que les vérités mathématiques standards « ont une validité universelle ». Pourtant, certains aspects de ces vérités universelles n’étaient néanmoins que de simples artefacts culturels arbitraires, a-t-il déclaré. Oui, la somme des angles internes de n’importe quel triangle peut toujours atteindre 180 degrés, mais qui a déterminé en premier lieu ce qui constituait cette mesure spécifique appelée « un degré » ? (En fait, il s’agissait des Babyloniens et des Sumériens, pas des Européens blancs.) En effet, qui a jamais dit que nous devrions « nous intéresser aux triangles et à leurs propriétés ? »

En ce qui concerne les systèmes spécifiques de notation et de calcul mathématiques, Bishop a raison d’observer que la méthodologie occidentale contemporaine « n’est pas la seule mathématique qui existe ». Cependant, en pointant du doigt la Papouasie-Nouvelle-Guinée et en déplorant que les techniques de comptage européennes blanches aient désormais remplacé les systèmes indigènes comme « le comptage des corps, où l’on désigne une partie du corps et utilise le nom de cette partie » au lieu d’un nombre, il néglige mentionner ce processus de déplacement s'est produit pour la même raison que les chiffres arabes comme 1, 2, 3 ont autrefois remplacé (ou « colonisés », si vous insistez) les chiffres romains comme I, II, III pour nous en Occident – à savoir le nouveau la méthode importée était plus pratique, efficace et utile.

Pourtant, pour Bishop, il ne s’agissait en réalité que d’un moyen astucieux utilisé par les impérialistes européens pour imposer le capitalisme à l’étranger. Si vous, comme un Papouasie-Nouvelle-Guinée d'autrefois, ne pouviez pas compter des sommes d'argent spécifiques pour payer des biens de consommation et pouviez seulement dire que de tels articles coûtent littéralement un bras et une jambe, alors cela vous rendait d'une utilité limitée. comme un rouage du commerce mondial.

Pendant ce temps, les systèmes de mesure exacts échappaient également à certains autochtones ; plutôt que de dire que deux champs avaient chacun exactement 356 m² de superficie, ils pourraient simplement dire que chacun avait « à peu près la même apparence », sans aucun moyen précis pour mesurer si c’était réellement le cas ou non. Cela était d'une utilité limitée lors du morcellement des droits de propriété ou du calcul de la valeur des terres.

Les mêmes pratiques mathématiques qui ont permis aux Européens de surpasser les non-Occidentaux avec des pistolets Maxim de précision, dont la conception nécessitait des mesures et des formules très spécifiques et précises, étaient également une arme intellectuelle qui a permis aux Occidentaux de coloniser l'esprit et l'âme de leurs victimes. , pas seulement leur territoire physique.

Pour Bishop, les mathématiques occidentales étaient enracinées dans un mode de pensée appelé « objectisme », dérivé de l’atomisme grec, qui considérait toutes choses comme des objets distincts et séparés, « pouvant être retirés et abstraits, pour ainsi dire, de leur contexte » et ainsi transformés. en nombres représentatifs. Ainsi, un Occidental pourrait ramasser 10 millions de grains de sable, puis 10 millions de plus, les additionner et en déduire qu'il possède 20 millions de grains.

Cependant, pour les non-Occidentaux, « si votre culture vous encourage à croire, au contraire, que tout appartient et existe en relation avec tout le reste, alors le retirer de son contexte le rend littéralement dénué de sens ». Pour un tel individu, les vraies mathématiques ici ne seraient pas « 10 m de grains de sable + 10 m de grains de sable = 20 m de grains de sable », mais « 10 m de grains de sable + 10 m de grains de sable = une plage ».

En étant initiés à la modernité mathématique, a déclaré Bishop, les peuples soumis « ont été éduqués loin de leur culture et de leur société », les aliénant de leur héritage ancestral. « En mettant l’accent sur le raisonnement déductif et la logique, elles [les mathématiques] ont méprisé les simples pratiques d’essais et d’erreurs, la sagesse traditionnelle et la sorcellerie. » En d’autres termes, le principal problème des mathématiques occidentales était qu’elles fonctionnaient réellement.

« Ne devrait-il pas y avoir davantage de résistance à cette hégémonie culturelle ? » demande Bishop en conclusion. Seulement si vous voulez que des ingénieurs non occidentaux commencent à construire des ponts qui s’effondrent immédiatement, ou qu’ils commencent à mesurer le PIB en termes abstraits et irréalisables comme « une plage entière de bahts », peut-être.

Le marxisme en chiffres

Des excentriques comme Bishop occupent de plus en plus de positions de véritable pouvoir institutionnel qu’ils cherchent à exploiter pour infliger leurs curieuses illusions à la société dans son ensemble. En 2021, le ministère de l’Éducation de l’Oregon a encouragé les enseignants américains à suivre une formation dans une prétendue nouvelle discipline appelée « ethnomathématiques ».

Selon les éducateurs de l’Oregon, « la suprématie blanche se manifeste dans la recherche de la bonne réponse », comme l’a résumé un site Internet. Des documents de formation des enseignants connexes déclarent que « le concept selon lequel les mathématiques sont purement objectives est sans équivoque faux, et leur enseignement l’est encore moins ». Pire encore, « maintenir l’idée selon laquelle il y a toujours de bonnes et de mauvaises réponses [aux sommes] perpétue l’objectivité ainsi que la peur d’un conflit ouvert ».

En 2020, la Mathematical Association of America (MAA) a accepté, publiant une déclaration selon laquelle « il est temps pour tous les membres de notre profession de reconnaître que les mathématiques sont créées par des humains et comportent donc intrinsèquement des préjugés humains ». La théorie critique pseudo-marxiste est à elle seule le seul domaine de l’activité humaine qui ne possède aucun parti pris, semble-t-il, étant commodément unique en raison de sa possession d’une objectivité épistémique complète et absolue.

Le MAA est un organisme de premier plan représentant les professeurs de mathématiques des écoles et des collèges à travers l’Amérique, et sa déclaration a été signée par plusieurs professeurs d’université (auparavant) réputés, qui ont encouragé leurs membres à s’engager dans des « conversations inconfortables » sur la nécessité de décoloniser leurs programmes. .

La QAA britannique n’est pas la seule organisation mathématique occidentale qui cherche actuellement activement à détruire sa propre discipline. Espérons qu’ils n’y parviendront pas, sinon les jours de l’Occident seront réellement comptés.

