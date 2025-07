Combattre la dictature

De retour de Lviv, en Ukraine

Dans une Ukraine toujours sous la menace des missiles russes, à Lviv, l’auteur Jacobo Machover partage une semaine de rencontres, de douleur et d’espoir. Depuis les abris jusqu’aux salles de conférence, en passant par les rues de la ville-martyre, il témoigne de la vitalité d’une jeunesse en lutte pour sa liberté – et de la résonance profonde entre les combats des Ukrainiens d’aujourd’hui et ceux des dissidents cubains d’hier.