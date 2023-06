Davos : La Chine espère y trouver de la croissance mais a beaucoup de mal à masquer ses faiblesses

Le forum d’été de Davos se tient jusqu’au 29 juin à Tianjin dans le nord de la Chine.

Les dirigeants des forums de Davos ne manquent décidément pas d’audace . Le covid les avaient empêcher d’organiser leur forum annuel en Asie depuis 4 ans … Ils ont repris le chemin de la Chine pour une 14e réunion annuelle qui devait être officiellement consacrée aux nouveaux « champions de l’économie dans le monde ».

En fait et à la demande de Pékin , ils ont choisi débattre des moyens de retrouver la croissance , avec pour objectif « L’esprit d’entreprise : La force motrice de l’économie mondiale ».

Tout un programme pour plus de 1500 experts représentants du monde politique et des affaires, mais aussi de l’université, des organisations sociales et des organisations internationales. En accord avec les dirigeants chinois , leur objectif est de trouver les moyens de donner un nouvel élan à l’innovation et à l’esprit d’entreprise, stimuler la croissance et façonner une économie mondiale plus équitable, plus durable et plus résiliente.

Tres concrètement les six thèmes retenus sont :

-la reprise de la croissance,

-la Chine dans un contexte mondial,

-la transition énergétique,

-l’approvisionnement en matériaux, -

-les tendances de la consommation à l’ère post-épidémique,

-la protection de la nature et du climat, ainsi que le déploiement de l’innovation.

Vaste programme mais limite utopique, parce que les conditions ont beaucoup changé au cours des 5 dernières années . Le monde des affaires a évidemment toujours besoin des pays émergents parce qu’ils y ont installé les usines pour approvisionner la consommation de masse des occidentaux , mais le monde des affaires a aussi besoin de marchés extérieurs, or l’ouverture des marches extérieures paraît beaucoup plus compliquée parce qu’elle doit se faire dans le respect d’une économie sous contrainte écologique… et politique .

À Lire Aussi

Taïwan perd du terrain dans sa guerre des espions avec la Chine

A priori , les dirigeants chinois ne sont pas opposés à un modèle de croissance verte sauf qu’ils cherchent surtout à relancer leur croissance. Les objectifs de 5 % cette année ne seront sans doute pas atteints, alors qu’ils auraient besoin d’une croissance à deux chiffres. Du coup, ils attendent beaucoup de l’expérience occidentale.

Selon la Commission nationale du Développement et de la Réforme de la Chine, le forum vise à réinspirer l’innovation et l’esprit d’entreprise en Asie et dans le monde, à explorer les moyens de relance économique et de développement durable, et à aider les participants à se tenir au courant des perspectives économiques de la Chine et de l’Asie.

En réponse , le message porté par les représentants du monde des affaires est clair : la croissance passe par le respect de la liberté d’entreprise et de la concurrence , par le respect des contrats signés. Le message est porté, il a évidemment peu de chance à être entendu tant les débats sont encombrés par la politique et tant la transparence paraît éloignée de la culture chinoise.

Le régime chinois s’est durci depuis la crise financière de 2009, et le durcissement s’est encore renforcé avec le covid, puis avec effets de la guerre en Ukraine. Durci, c’est-à-dire centralisé, rigidifié, avec des représentants politiques et des responsables d’entreprises qui sont en permanence sous contrôle .

Sauf miracle , les experts occidentaux rentreront de Chine avec le sentiment que le multilatéralisme est difficile à protéger mais que surtout , la croissance a besoin de liberté. Bref le système économique pour être efficace à besoin de s’affranchir du système politique.

Ça n’est actuellement , pas du tout la direction choisie par Pékin.