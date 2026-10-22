POINT DE VUE
22 octobre 2026
David Lisnard et la confiscation du débat
La polémique autour de David Lisnard, après son échange sur LCI consacré aux pillages et aux violences, a rapidement éclipsé la question initiale : celle des responsabilités face aux dégradations et aux victimes. Cette controverse interroge la place du désaccord politique, la liberté de pensée et la capacité du débat public à traiter les violences sans se perdre dans les accusations.
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MOTS-CLESDavid Lisnard , Débat , polémique , violences , pillages , débat démocratique , 17 octobre , LCI , Opposition , moyens , dépenses publiques , Algérie , maire de Cannes , Marine Tondelier , critiques , Nouvelle Énergie , présidentielle 2027 , liberté de pensée , liberté d'expression , démocratie
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Bonnet est un entrepreneur. Il est également engagé aux côtés du maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie, David Lisnard.
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A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Bonnet est un entrepreneur. Il est également engagé aux côtés du maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie, David Lisnard.