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Le maire de Cannes, David Lisnard, prononce un discours lors du 106e Congrès des maires organisé par l'Association des maires de France (AMF) à Paris, le 21 novembre 2024.
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POINT DE VUE

22 octobre 2026

David Lisnard et la confiscation du débat

La polémique autour de David Lisnard, après son échange sur LCI consacré aux pillages et aux violences, a rapidement éclipsé la question initiale : celle des responsabilités face aux dégradations et aux victimes. Cette controverse interroge la place du désaccord politique, la liberté de pensée et la capacité du débat public à traiter les violences sans se perdre dans les accusations.

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MOTS-CLES

David Lisnard , Débat , polémique , violences , pillages , débat démocratique , 17 octobre , LCI , Opposition , moyens , dépenses publiques , Algérie , maire de Cannes , Marine Tondelier , critiques , Nouvelle Énergie , présidentielle 2027 , liberté de pensée , liberté d'expression , démocratie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Sébastien Bonnet

Sébastien Bonnet est un entrepreneur. Il est également engagé aux côtés du maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie, David Lisnard.