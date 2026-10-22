POINT DE VUE

David Lisnard et la confiscation du débat

La polémique autour de David Lisnard, après son échange sur LCI consacré aux pillages et aux violences, a rapidement éclipsé la question initiale : celle des responsabilités face aux dégradations et aux victimes. Cette controverse interroge la place du désaccord politique, la liberté de pensée et la capacité du débat public à traiter les violences sans se perdre dans les accusations.