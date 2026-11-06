POINT DE VUE
6 novembre 2026
David Lisnard : des vues aux voix
Avec plus de 100 000 adhérents revendiqués, David Lisnard présente Nouvelle Énergie comme le « deuxième parti de France ». Entre adhésions, implantation territoriale, audience électorale et capacité à convaincre au-delà de ses soutiens, la candidature du maire de Cannes reste confrontée à trois défis majeurs : élargir son audience, s'imposer face au vote utile et donner corps à son programme.
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A PROPOS DES AUTEURS
Chargé de cours Sorbonne Paris Nord et Univ. Catholique de l’Ouest
Consultant en communication politique www.politiqueetcommunication.
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