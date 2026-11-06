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David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France (AMF) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, pose lors d'une séance photo à Paris le 10 juin 2026.
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POINT DE VUE

6 novembre 2026

David Lisnard : des vues aux voix

Avec plus de 100 000 adhérents revendiqués, David Lisnard présente Nouvelle Énergie comme le « deuxième parti de France ». Entre adhésions, implantation territoriale, audience électorale et capacité à convaincre au-delà de ses soutiens, la candidature du maire de Cannes reste confrontée à trois défis majeurs : élargir son audience, s'imposer face au vote utile et donner corps à son programme.

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MOTS-CLES

David Lisnard , Nouvelle Énergie , programme , libéralisme , réformes , adhésion , militants , campagne électorale , présidentielle 2027 , adhérents

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Freddy Roy

Chargé de cours Sorbonne Paris Nord et Univ. Catholique de l’Ouest

Consultant en communication politique www.politiqueetcommunication.fr