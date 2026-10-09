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Une photographie prise le 9 juillet 2021 montre des câbles et des serveurs dans la salle informatique du centre de données Scaleway, une filiale du groupe français Free, fournisseur de services sans fil, à Saint-Ouen-l'Aumone.
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POINT DE VUE

9 octobre 2026

Data-centers : quand les activistes choisissent la décroissance par voie d’huissier

Youpi, encore une mobilisation citoyenne qui porte ses fruits&nsbp;! Grâce aux associations de riverains et autres organisations non gouvernementales de lutte contre le progrès, contre la richesse et contre l’emploi dans nos régions, quatre nouveaux recours viennent d’être déposés contre le « gigantesque » data center de Mistral, ce qui porte le total à cinq.

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MOTS-CLES

data centers , décroissance , mistral , Nvidia , militants , investissements

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Hash 16

H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".