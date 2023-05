Darmanin interdit les manifestations de l'ultra droite : et pour celles de l’ultra gauche, quoi ?

Le ministre de l'Intérieur a demandé aux préfets d'interdire les manifestations de l'ultra droite.

On connaît la réponse.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

L'autre jour, près de 500 personnes vêtues de noir, cagoulées, et portant des drapeaux avec des croix celtiques ont défilé dans Paris. Elles entendaient commémorer l’anniversaire de la mort de Sébastien, un des leurs, tombé d’un toit il y a quelques années en fuyant la police.

Certains des participants de la manifestation rejoints par d’autres ont assisté dans une salle des Yvelines à un concert de “rock aryen”. La salle porte le nom de Simone Veil, ce qui rajoute à l’indécence du spectacle.

Nous ne partageons en rien - et loin de là - les pulsions néofascistes des encagoulés. Mais force est de constater que lors du défilé, comme après le concert de “rock aryen”, tout s’est bien passé. Non, aucune voiture n’a été incendiée… Aucune vitrine brisée… Aucun policier brûlé par un cocktail Molotov…

Ca, c’est une spécialité de l’ultra gauche violente et destructrice. Darmanin va-il interdire ces manifestations ? Non ! Il n’en fera rien. Car l’ultra gauche est soutenue par la CGT. Et ça c'est un trop gros morceau pour lui.