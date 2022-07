Damien Abad : ça commence à faire beaucoup !

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative de viol contre Damien Abad après la plainte d'une femme.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Comme le veut la loi, le ministre des Solidarités est présumé innocent. Comme le montrent ses petits arrangements politiciens, il est présumé coupable : il était LR et a rallié la Macronie. Il en a été récompensé par un hochet ministériel ! Des accusations de tentatives de viols pleuvent sur lui. Deux ont été classées sans suite : il n’y avait pas d’éléments probants. Une troisième a subi le même sort la plaignante ayant refusé de s’identifier.

La quatrième a été jugée recevable par le parquet qui a ouvert une enquête pour "tentative de viol". La plaignante a fourni de nombreux détails sur l’agression qu’elle a subie.

Elle participait à une fête des jeunes Républicains. Damien Abad, Républicain à l'époque, l’a, selon elle, entraîné dans une pièce et a tenté de la forcer à lui faire une fellation : elle s'est débattue, l’a frappé au ventre. Des participants de la fête sont venus à son secours : ils témoigneront.

L’affaire remonte à 2016 : on peut trouver ça vieux. Pourquoi la jeune fille a-t-elle attendu aussi longtemps ? Nous ne sommes pas adeptes de MeToo dont on connaît les dérives et les excès. Mais dans ce cas précis, on peut comprendre que la plaignante ait pu être écoeurée de voir celui qu’elle désigne comme un prédateur sexuel devenir ministre.

Du temps où Damien Abad était chez Les Républicains, sa réputation était connue comme le loup blanc. Et ses camarades de parti se sont tus car il était des leurs. Quand il a trahi, les langues se sont déliées. La politique est cruelle. Pour sa défense Damien Abad argue du fait qu’il est partiellement handicapé.

Certes mais cet handicap ne touche pas, selon toute vraisemblance, toutes les parties de son corps. Rappelons qu'il existe des jeux paralympiques. Avec des athlètes atteints de différentes infirmités. Ils font des prouesses. Damien Abad aussi mais dans une discipline qui n'a pas été homologuée.

Un remaniement du gouvernement est en cours. Elisabeth Borne y travaille. Sans trop de risque de nous tromper, nous ne parierons pas un seul centime sur l’avenir politique de Damien Abad !

