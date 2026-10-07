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Il y a trois semaines, on obtenait de la dette française à 4,50 %. Aujourd'hui, c'est 4,75 %.
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SPIRALE INFERNALE

7 octobre 2026

Crise de la dette : cette inconscient généralisé qui flotte au-dessus de la classe politique française

Les marchés n'ont pas encore lâché la France, mais ils observent, et chaque semaine le doute grandit. Pour Alain Pitous, ancien CIO de sociétés de gestion, le danger est d'abord politique. Les programmes des candidats à la présidentielle, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, laissent la dette dans une spirale que personne ne semble vouloir briser.

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MOTS-CLES

dette publique , finances publiques , marchés , présidentielles 2027 , OAT , spread , France , Marine le Pen , Jean-Luc Mélenchon , David Lisnard

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain Pitous

Alain Pitous, est ancien CIO de sociétés de gestion, désormais consultant. Président d’un Family Office.