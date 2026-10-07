SPIRALE INFERNALE

Crise de la dette : cette inconscient généralisé qui flotte au-dessus de la classe politique française

Les marchés n'ont pas encore lâché la France, mais ils observent, et chaque semaine le doute grandit. Pour Alain Pitous, ancien CIO de sociétés de gestion, le danger est d'abord politique. Les programmes des candidats à la présidentielle, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, laissent la dette dans une spirale que personne ne semble vouloir briser.